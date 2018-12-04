2018-12-04T05:35:37+03:00
Здоровье

Томские ученые выяснят, какую роль играет объем клеток в сосудах

Так они смогут сделать эффективнее препараты, снижающие давление
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Так они смогут сделать эффективнее препараты, снижающие давлениеТак они смогут сделать эффективнее препараты, снижающие давлениеФото: Тимур ХАНОВ
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Ученые СибГМУ исследуют, как клетки могут менять свой объем, чтобы найти новые мишени для лекарств, снижающих давление.

- Мы изучаем, как и почему может меняться объем гладкомышечных клеток сосудов, - от этого напрямую зависит артериальное и легочное давление и риски возникновения патологий, - рассказала пресс-службе медуниверситета аспирант кафедры биофизики и функциональной диагностики СибГМУ Виктория Рыдченко.

Клетки в организме постоянно испытывают на себе разного рода воздействия. Изменение водно-солевого баланса, развитие какого-либо заболевания могут привести к тому, что они «набухают» или, наоборот, «сморщиваются». Гладкомышечные клетки обладают еще и особым свойством - сократимостью, которая позволяет сосудам менять диаметр, сокращаться или расслабляться.

Сравнительно недавно ученые выяснили, что на сократительную активность сосудов влияют газотрансмиттеры. Это маленькие молекулы таких химических соединений, как сероводород, монооксид углерода, оксид азота. Газотрансмиттеры подают сигналы, вызывая физиологические или биохимические изменения, участвуя в регуляции различных процессов.

- Очень важно понять, как именно газотрансмиттеры влияют на изменение объема клетки и сократительную активность. В частности, они могут расслаблять сосуды, а значит, на их основе можно создать препараты, которые снижают артериальное давление, - считает Виктория Рыдченко.

Она уточнила, что до сих пор подобные исследования велись на сосудах большого круга кровообращения, сейчас ученые СибГМУ сосредоточены на активности сосудов малого круга.

Данный проект томских ученых поддержан грантом Российского фонда фундаментальных исследований.

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