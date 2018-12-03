В Томске из-за здоровья пассажирки экстренно сел рейс "Чита-Москва"

СЕГОДНЯ 12:05 2018-12-03T12:05:51+03:00

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В понедельник, 3 декабря, в Богашево экстренно приземлился самолет "Чита-Москва". Во время полета 56-летняя пассажирка потеряла сознание.

Как сообщил главный врач томской станции скорой помощи Николай Родионов, самолет встречала реанимационная бригада. До приземления первую помощь женщине оказывал экипаж.

- На месте врач анестезиолог-реаниматолог и медбрат-анестезист «скорой» провели пациентке непрямой массаж сердца, интубацию трахеи, катетеризацию центральной вены, электрокардиографию и электроимпульсную терапию. Бригада «скорой» вывела пациентку из состояния клинической смерти и доставила в клиники СибГМУ, - говорится в сообщении.

На данный момент женщина находится в реанимационном отделении. Она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.