В Томске похитили изоляцию с теплотрасс на миллион рублей

СЕГОДНЯ 05:42 2018-12-01T05:42:33+03:00

«ТомскРТС» в этом году подала в суд 10 раз

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В этом году компания «ТомскРТС» десять раз обращалась в полицию с заявлениями по фактам хищения новой тепловой изоляции с надземных участков теплотрасс. Ущерб организации составил около миллиона рублей.

Кроме того, почти 200 тысяч рублей потеряла «ТомскРТС» из-за воровства металлических опор тепловых сетей .

-Компания «ТомскРТС» вкладывает немало средств и сил для приведения тепловой изоляции в нормативное состояние - за три года организация восстановила тепловую изоляцию на 25 километрах надземных теплотрасс города, затратив на эти работы более 100 миллионов рублей. Но, к сожалению, некоторые жители поступают по-варварски, срывая изоляционное покрытие. Тем самым они наносят урон не только компании, но и потребителям. Нам приходится вновь восстанавливать эти участки, вкладывать дополнительные средства, в то время как они могли быть направлены на обновление изоляции на других участках, - сообщил заместитель генерального директора, главный инженер АО «ТомскРТС» Владимир Бондарюк.

Один из вопиющих случаев произошёл на улице Героев Чубаровцев, где новая изоляция не продержалась на трубах даже суток –её смонтировали утром, а уже к вечеру она была похищена неизвестными.

«ТомскРТС» организовала внеплановые обходы участков надземных теплотрасс и намерена обо всех выявляемых случаях хищения сообщать в полицию.