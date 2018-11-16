На выходных в Томск придет похолодание

СЕГОДНЯ 07:14 2018-11-16T07:16:11+03:00

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Как сообщает томский гидрометцентр, с 16 ноября в регионе и областном центре ожидается похолодание. В пятницу днем осадки в Томске не прогнозируют. В течение дня температура снизится до -16 градусов. Ветер может усиливаться до 12 м/с. На дорогах местами будет гололедица и снежные заносы.

В выходные, по словам синоптиков, придут метели. В субботу, 17 ноября, столбик термометра в Томске опустится до 24-26 градусов со знаком "-" ночью и дойдет до -12 днем. В воскресенье, 18 ноября, ожидается -19 градусов ночью и -13 днем.

Ранее сообщалось, что мэр Томска Иван Кляйн попросил жителей с пониманием отнестись к дорожным заторам, которые возникают из-за того, что снегоуборочной технике приходится выходить на улицы и днем.