2018-11-14T11:50:58+03:00
Здоровье

В Томске построят новый корпус онкодиспансера

На эти цели региону выделят более 3 миллиардов рублей
Елена Чечнева
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Со следующего года в Томске начнут строить хирургический корпус онкодиспансера. Такая информация была озвучена на аппаратном совещании у главы региона. По проекту он будет представлять 9-этажное здание около 18 тысяч квадратных метров в Северном медицинском городке. Большая часть средств на эти цели — свыше 3 миллиардов — поступит в регион по национальному проекту «Здравоохранение».

- В последние несколько лет мы в Томской области существенно укрепили онкологическую службу: построили сверхсовременный радиологический каньон, создали первичные отделения в районных больницах, частный инвестор достраивает ПЭТ-центр для диагностики этого страшного заболевания на самых ранних стадиях — и услуги центра будут бесплатны для всех жителей области. Чтобы замкнуть эту цепочку онкологической помощи, нам не хватало одного звена — хирургического корпуса онкодиспансера. Благодаря президентскому национальному проекту «Здравоохранение» мы этот объект в ближайшую трехлетку построим, сохранив еще больше человеческих жизней», — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Реализация национального проекта «Здравоохранение» начнется в 2019 году. В его приоритетах — развитие первичной медико-санитарной помощи, борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, развитие детского здравоохранения, привлечение новых кадров в медорганизации, а также цифровизация отрасли.

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