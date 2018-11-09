В Томске задержали за взятку члена руководства "Рослесинфорга"

9 Нояб. 10:53 2018-11-09T10:53:19+03:00

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Следователи возбудили уголовное дело на члена руководства «Рослесинфорга», сообщает пресс-служба ведомства. Его обвиняют в получении взятки.

По предварительным данным, обвиняемый с августа по сентябрь прошлого года получил через посредника взятку от представителя коммерческой организации за совершение незаконных действий в ее интересах. Сумма взятки не уточняется.

- В настоящее время лицо, подозреваемое в совершении преступления, задержано, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается. - рассказали нам в пресс-службе СУ СКР по Томской области.