2018-11-08T12:32:58+03:00
Здоровье

Более 200 тысяч человек поставили прививку от гриппа в Томской области

Заболеваемость при этом ниже эпидпорога более чем на 50%
Елена Чечнева
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Заболеваемость при этом ниже эпидпорога более чем на 50%Заболеваемость при этом ниже эпидпорога более чем на 50%Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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С начала сентября в регионе вакцинировались 232 094 человек, из них 48 919 детей, сообщает пресс-служба областной администрации.

- Получить прививку бесплатно в поликлинике по месту жительства могут дети с шести месяцев, дошкольники, школьники, студенты, медики, работники образовательных учреждений и служб жизнеобеспечения, пенсионеры, беременные женщины и призывники, - напоминают в пресс-службе департамента здравоохранения Томской области.

По вопросам вакцинации и профилактики гриппа также работает круглосуточная горячая линия по номерам (3822) 516-616, 8-800-350-8850 (звонок бесплатный). За два месяца к ее операторам поступило около 100 обращений. Как правило, люди интересовались, где и когда они могут поставить прививку против гриппа.

При этом, по сообщению регионального Роспотребнадзора, с 29 октября по 4 ноября уровни заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями не превышены ни в одной возрастной группе и в целом по совокупному населению, как в Томской области, так и по городу Томску, и ниже пороговых значений на 57,27% и 54,3% соответственно.

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