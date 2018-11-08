2018-11-08T05:58:49+03:00
Общество

В Томской области в мясе лося нашли опасных червей

Ветеринары рекомендуют обязательно проводить экспертизу туш, чтобы не заразиться
Елена Чечнева
Поделиться:
Ветеринары рекомендуют обязательно проводить экспертизу туш, чтобы не заразитьсяВетеринары рекомендуют обязательно проводить экспертизу туш, чтобы не заразитьсяФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Зараженное мясо обнаружили в Молчановском районе. Дикое животное добыли по лицензии, а затем привезли на экспертизу в Молчановскую ветеринарную лечебницу. Специалисты обнаружили в сердечной мышц личинки паразита, вызывающего финноз.

- Финноз – паразитарное заболевание, общее для человека и животных. Людям оно передается при употреблении в пищу мяса зараженных животных, - рассказали нам в областном департаменте ветеринарии.

За этот год зараженное этими червями мясо попадается ветеринарам уже второй раз.

Тушу и внутренние органы лося утилизировали.

Областной департамент ветеринарии советует томичам покупать мясо и продукты из него только в торговой и рыночной сети, где проводят санитарно- ветеринарную экспертизу, а также вовремя обследовать и лечить от паразитарных заболеваний своих кошек и собак.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Томске стартовал форум молодых предпринимателей
Получить компенсацию за покупку лекарств в Томской области теперь можно на портале госуслуг
Более 200 тысяч человек поставили прививку от гриппа в Томской области
Механик томского вуза пойдет под суд за обвинение во взятке
Полицейские задержали подозреваемого в нападении на ломбард в Томске
Органы опеки забрали ребенка у семейной пары в Томске
Томская продовольственная компания договорилась с Китаем о поставке на 100 миллионов долларов
Подростков отправили в колонию за нападение на магазин с неисправным пистолетом
Сотрудники томской Росгвардии встретились со школьниками
Томичей бесплатно научат искусству икэбаны
Жителя Томской области задержали с порохом на вокзале областного центра
Штормовое предупреждение объявили на 8 ноября в Томской области
На томских полигонах принимать снег будут круглосуточно
В одном из районов Томска 13 женщин задержали за занятие проституцией
Томское охранное агентство оштрафовали за дискриминацию соискателей при приеме на работу
Чиновники проверили очистку крыш на жилых домах в Томске
Томские приставы опечатали башенный кран с истекшим сроком службы
Иномарка сбила подростка в Томской области
В центре Томска перекроют автомобильное движение
Пять рейсов не могут вовремя вылететь из Томска из-за погодных условий
Бывшего доцента будут судить за взятки от студентов в Томске
Ребенку с инфекционной эпилепсией требуется помощь томичей
В Томске на выходных получили травмы около ста человек
В Томске установили знаки, запрещающие выход на лед