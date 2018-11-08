В Томской области в мясе лося нашли опасных червей

СЕГОДНЯ 05:57 2018-11-08T05:58:49+03:00

Ветеринары рекомендуют обязательно проводить экспертизу туш, чтобы не заразиться Фото: из открытых источников

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Зараженное мясо обнаружили в Молчановском районе. Дикое животное добыли по лицензии, а затем привезли на экспертизу в Молчановскую ветеринарную лечебницу. Специалисты обнаружили в сердечной мышц личинки паразита, вызывающего финноз.

- Финноз – паразитарное заболевание, общее для человека и животных. Людям оно передается при употреблении в пищу мяса зараженных животных, - рассказали нам в областном департаменте ветеринарии.

За этот год зараженное этими червями мясо попадается ветеринарам уже второй раз.

Тушу и внутренние органы лося утилизировали.

Областной департамент ветеринарии советует томичам покупать мясо и продукты из него только в торговой и рыночной сети, где проводят санитарно- ветеринарную экспертизу, а также вовремя обследовать и лечить от паразитарных заболеваний своих кошек и собак.