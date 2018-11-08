В Томской области в мясе лося нашли опасных червей
Зараженное мясо обнаружили в Молчановском районе. Дикое животное добыли по лицензии, а затем привезли на экспертизу в Молчановскую ветеринарную лечебницу. Специалисты обнаружили в сердечной мышц личинки паразита, вызывающего финноз.
- Финноз – паразитарное заболевание, общее для человека и животных. Людям оно передается при употреблении в пищу мяса зараженных животных, - рассказали нам в областном департаменте ветеринарии.
За этот год зараженное этими червями мясо попадается ветеринарам уже второй раз.
Тушу и внутренние органы лося утилизировали.
Областной департамент ветеринарии советует томичам покупать мясо и продукты из него только в торговой и рыночной сети, где проводят санитарно- ветеринарную экспертизу, а также вовремя обследовать и лечить от паразитарных заболеваний своих кошек и собак.