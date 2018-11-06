2018-11-06T06:23:24+03:00
Общество

В Томске стартовал региональный этап чемпионата WorldSkills Russia

Он продлится пять дней с 6 по 10 ноября
Елена Чечнева
Поделиться:
Он продлится пять дней с 6 по 10 ноябряОн продлится пять дней с 6 по 10 ноябряФото: Пресс-служба администрации Томской области
Изменить размер текста:

В областном центре стартовал IV региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Он будет проходить пройдет в Томской области с 6 по 10 ноября. Если в прошлый раз в областном этапе соревнований было заявлено 26 компетенций, то в этом — 39.

Стало больше и направлений - добавились «3D-моделирование компьютерных игр», «Разработка мобильных приложений», «Производство мебели», «Туризм», «Администрирование отеля», «Флористика», «Фотография», «Организация экскурсионного обслуживания», «Предпринимательство» и другие.

- Пройдут соревнования для молодежи и до 16 лет по компетенциям «Сухое строительство и штукатурные работы», «Поварское дело», «Ресторанный сервис», «Веб-дизайн и разработка», «Сетевое и системное администрирование», - уточнили в пресс-службе администрации Томской области.

В Томске в рамках события также создадут координационный совет работодателей. Он будет оценивать уровень подготовки молодых профессионалов, заниматься их трудоустройством, участвовать в подготовке рабочих кадров.

Добавим, что чемпионат развернется на 13 конкурсных площадках, центральной станет Дворец зрелищ и спорта. Церемония открытия пройдет в ЦК ТГУ.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Штормовое предупреждение объявили на 8 ноября в Томской области
На томских полигонах принимать снег будут круглосуточно
В одном из районов Томска 13 женщин задержали за занятие проституцией
Томское охранное агентство оштрафовали за дискриминацию соискателей при приеме на работу
Чиновники проверили очистку крыш на жилых домах в Томске
Томские приставы опечатали башенный кран с истекшим сроком службы
Иномарка сбила подростка в Томской области
В центре Томска перекроют автомобильное движение
Пять рейсов не могут вовремя вылететь из Томска из-за погодных условий
Бывшего доцента будут судить за взятки от студентов в Томске
Ребенку с инфекционной эпилепсией требуется помощь томичей
В Томске на выходных получили травмы около ста человек
В Томске установили знаки, запрещающие выход на лед