В Томске стартовал региональный этап чемпионата WorldSkills Russia

6 Нояб. 06:20 2018-11-06T06:23:24+03:00

Он продлится пять дней с 6 по 10 ноября Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Он продлится пять дней с 6 по 10 ноября

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В областном центре стартовал IV региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Он будет проходить пройдет в Томской области с 6 по 10 ноября. Если в прошлый раз в областном этапе соревнований было заявлено 26 компетенций, то в этом — 39.

Стало больше и направлений - добавились «3D-моделирование компьютерных игр», «Разработка мобильных приложений», «Производство мебели», «Туризм», «Администрирование отеля», «Флористика», «Фотография», «Организация экскурсионного обслуживания», «Предпринимательство» и другие.

- Пройдут соревнования для молодежи и до 16 лет по компетенциям «Сухое строительство и штукатурные работы», «Поварское дело», «Ресторанный сервис», «Веб-дизайн и разработка», «Сетевое и системное администрирование», - уточнили в пресс-службе администрации Томской области.

В Томске в рамках события также создадут координационный совет работодателей. Он будет оценивать уровень подготовки молодых профессионалов, заниматься их трудоустройством, участвовать в подготовке рабочих кадров.

Добавим, что чемпионат развернется на 13 конкурсных площадках, центральной станет Дворец зрелищ и спорта. Церемония открытия пройдет в ЦК ТГУ.