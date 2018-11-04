Томичи смогут обменять мелочь на памятные банкноты и юбилейные монеты

4 Нояб. 08:24 2018-11-04T08:24:49+03:00

Три дня банки будут принимать металлические деньги без комиссии

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В регионе вновь пройдет акция «День приема монеты». С 8 по 10 ноября банки поменяют мелочь на банкноты бесплатно.

Главная цель акции — вернуть металлические деньги в оборот и рассказать жителям, как можно использовать накопившуюся мелочь. Например, оплачивать любые покупки без сдачи, услуги ЖКХ, зачислять на банковский счет, например, платежной карты, пополнять ими вклад.

- По итогам прошлогодней акции банки приняли почти две тонны монет на сумму более миллиона рублей. Больше всего было сдано 10-копеечных монет — почти 312 тысяч штук. Среди монет крупных номиналов лидировали 10-рублевые: почти 64 тысячи таких монет вернули в банки, — рассказал заместитель управляющего Отделением Томск Сибирского ГУ Банка России Алексей Чернов.

Банки-участники акции:

Все отделения Сбербанка, «Томскпромстройбанк», «Россельхозбанк», «Промсвязьбанк», отделения банка «ВТБ», «УРАЛСИБ» и «Левобережный».

В дни акции монеты можно будет обменять на банкноты бесплатно. В обычное время банки могут брать комиссию за эту операцию. В прошлую акцию банки дарили за обмен определенного количества монет сувениры, а часть мелочи меняли на памятные банкноты и 25-рублевые памятные монеты.