Томичи смогут обменять мелочь на памятные банкноты и юбилейные монеты
В регионе вновь пройдет акция «День приема монеты». С 8 по 10 ноября банки поменяют мелочь на банкноты бесплатно.
Главная цель акции — вернуть металлические деньги в оборот и рассказать жителям, как можно использовать накопившуюся мелочь. Например, оплачивать любые покупки без сдачи, услуги ЖКХ, зачислять на банковский счет, например, платежной карты, пополнять ими вклад.
- По итогам прошлогодней акции банки приняли почти две тонны монет на сумму более миллиона рублей. Больше всего было сдано 10-копеечных монет — почти 312 тысяч штук. Среди монет крупных номиналов лидировали 10-рублевые: почти 64 тысячи таких монет вернули в банки, — рассказал заместитель управляющего Отделением Томск Сибирского ГУ Банка России Алексей Чернов.
Банки-участники акции:
Все отделения Сбербанка, «Томскпромстройбанк», «Россельхозбанк», «Промсвязьбанк», отделения банка «ВТБ», «УРАЛСИБ» и «Левобережный».
В дни акции монеты можно будет обменять на банкноты бесплатно. В обычное время банки могут брать комиссию за эту операцию. В прошлую акцию банки дарили за обмен определенного количества монет сувениры, а часть мелочи меняли на памятные банкноты и 25-рублевые памятные монеты.