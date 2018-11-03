Волонтеры СибГМУ выявили высокий риск инсульта у 40% опрошенных в Томске

3 Нояб. 15:34 2018-11-03T15:43:15+03:00

Эксперты и волонтеры СибГМУ подвели итоги анкетирования, проведенного во Всемирный день борьбы с инсультом. Пресс-служба СибГМУ Фото: из открытых источников

Анкетирование проводилось во Всемирный день борьбы с инсультом

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Эксперты и волонтеры СибГМУ подвели итоги анкетирования, проведенного во Всемирный день борьбы с инсультом. Его проводили волонтеры СибГМУ и команда стратегического проекта СибГМУ «Томская область — лаборатория здоровья».

Опрос включал в себя 23 причины инсульта, каждая из которых имела определенное количество баллов в итоговом зачете. Общая сумма баллов позволяла отнести каждого респондента к той или иной группе риска. Всего студенты опросили 200 человек. У 40 опрошенных, то есть, у 20% был выявлен высокий риск возникновения инсульта. Эти респонденты находились в возрастной группе от 65 лет и старше.

Большинство участников анкетирования в возрасте от 25 до 60 лет причислили к группе среднего уровня риска. Низкий уровень риска возникновения инсульта был выявлен у 90 опрошенных. Средний возраст данной группы — 18-25 лет.

Респонденты с высокой группой риска получили рекомендации пройти обследование, краткий курс лечения и с помощью врача подобрать индивидуальные меры профилактики острых заболеваний сердечно-сосудистой системы.

- В Томской области ежегодно переносят острое нарушение мозгового кровообращения от 3,5 до 4 тысяч человек. Однако свести риск возникновения инсульта до минимума можно, соблюдая правила здорового образа жизни: правильно питаться, регулярно заниматься физическими нагрузками, отказаться от курения, чрезмерного употребления алкоголя и следить за артериальным давлением, — подчеркнула врач проекта СибГМУ «Томская область — лаборатория здоровья», заведующая кафедрой неврологии и нейрохирургии СибГМУ Валентина Алифирова.