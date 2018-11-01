2018-11-01T07:33:52+03:00
Наука

Томские ученые смогут определить риск нефтяных загрязнений по снегу

И спрогнозировать риски для экологии
Елена Чечнева
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Специалисты исследовали снег методом хромато-масс-спектрометрии.Специалисты исследовали снег методом хромато-масс-спектрометрии.Фото: из открытых источников
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Ученые Института химии нефти (ИХН) СО РАН установили, какие вещества в снеге являются природными, а какие могут быть биомаркерами нефтяных загрязнений.

Специалисты исследовали снег методом хромато-масс-спектрометрии. Он позволяет определить структуру вещества и понять, характерно оно для этой местности или привнесено человеком.

Пробы снега брали около нефтяного месторождения в Парабельском районе, в чистой лесопарковой зоне томского Академгородка и на удаленном от предприятий Бакчарском болоте.

- Методы, которые обычно используются для анализа проб, например ИК-спектроскопия, не определяют происхождение веществ, — объясняет старший научный сотрудник ИХН Евгения Стрельникова.

Как объяснила Стрельникова, углеводороды, из которых главным образом состоит нефть, есть как в продуктах нефтедобычи, так и в продуктах разложения растений и живых организмов. Соответственно, не зная их происхождения, можно получить одинаковый результат на месторождении и в чистом месте.

- Отслеживая эти соединения, можно контролировать состояние природы на территории нефтегазовых предприятий Западной Сибири, прогнозировать экологические риски, наблюдать за восстановлением почвы, на которой, например, была разлита нефть, — говорит старший научный сотрудник ИХН СО РАН Ирина Русских.

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