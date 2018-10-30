Томские ученые создали новую технологию для производства полупроводников

30 Окт. 19:47 2018-10-30T19:47:54+03:00

Исследователи Сибирского физико-технического института ТГУ первыми в мире вырастили супертонкие пленки из органических молекул в газовой средеФото: пресс-служба ТГУ Фото: из открытых источников

Изменить размер текста: A A

Исследователи Сибирского физико-технического института ТГУ первыми в мире вырастили супертонкие пленки из органических молекул в газовой среде, сообщает пресс-служба вуза. Материалы из них будут востребованы для производства наноэлектроники.

Полупроводниковые устройства, произведенные по новой технологии, будут отличаться быстродействием, низким потреблением энергии и размером – пленки в 5000 раз тоньше человеческого волоса.

Для создания таких пленок ученые использовали уникальную установку молекулярно-послойной эпитаксии, не имеющую аналогов в России и мире.

– Промышленная установка для выращивания полупроводников из молекул органических соединений была сконструирована сотрудником нашей лаборатории и Университета штата Юта Владимиром Буртманом и собрана по заказу ТГУ в Израиле, – рассказывает руководитель лаборатории органической электроники СФТИ ТГУ Татьяна Копылова. – Установка позволяет добиться такого расположения молекул на подложке, которое недоступно при любом другом способе создания тонких пленок. Метод послойной эпитаксии молекул органических соединений в газовой фазе обеспечивает их химическое связывание.

Кроме того, одной из главных проблем органических проводящих материалов является их деградация со временем под действием различных факторов (кислорода, влаги, температуры). Новая технология, обеспечивающая более устойчивые связи между молекулами, позволит избежать внешнего влияния и увеличит срок службы устройств.

На основе пленок ученые уже создали светодиоды. Их энергопотребление втрое меньше, чем у обычных устройств.