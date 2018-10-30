2018-10-30T11:10:54+03:00
Общество

В Томске откроется центр обучения русскому языку для мигрантов

В городе пройдет цикл мероприятий также для педагогов, преподающих русский язык как иностранный
Елена Чечнева
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С 31 октября в региональном центре развития образования начнется обучение по проекту Центра русского языка для детей-мигрантов и их родителей.С 31 октября в региональном центре развития образования начнется обучение по проекту Центра русского языка для детей-мигрантов и их родителей.Фото: Иван ВИСЛОВ
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С 31 октября в региональном центре развития образования начнется обучение по проекту Центра русского языка для детей-мигрантов и их родителей.

- Мы реализуем проект, признанный передовой практикой решения проблемы обучения детей мигрантов русскому языку как неродному, - рассказала начальник департамента общего образования Томской области Ирина Грабцевич.

В Томской области пройдет цикл обучающих мероприятий для языковой адаптации детей от 6 до 17 лет и их родителей. Кроме того, запланировано и повышение квалификации педагогов, преподающих детям русский язык как неродной.

В программе участвуют специалисты Московского центра развития кадрового потенциала, Государственного университета морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова, Сибирского гуманитарно-технического института, Томского государственного педагогического университета, Томского политехнического университета, Томского государственного архитектурно-строительного университета и Регионального центра развития образования.

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