Томским родителям предлагают оценить качество образования в детсадах

30 Окт. 04:50 2018-10-30T05:15:42+03:00

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С 29 октября по 25 ноября в Томске пройдет онлайн-анкетирование. Его цель - независимая оценка условий образовательной деятельности в дошкольных учреждениях. Такие данные разместила пресс-служба мэрии областного центра.

Анкета предназначена для родителей, чьи дети обучаются в дошкольных образовательных учреждениях Томска. Она анонимна, нужно указать лишь населенный пункт и название детсада, в котором обучается ребёнок.

Одно из обязательных требований при проведении онлайн-анкетирования – участие не менее чем 30% участников образовательных отношений учреждения.

Параллельно с анкетированием с 29 октября по 25 ноября 2018 года будет проводиться анализ официального сайта организации и других официальных источников информации. А с 29 октября по 5 ноября будет проведён анализ информации, размещённой на информационных стендах в помещениях дошкольных образовательных организаций. - добавили в пресс-службе городской администрации.