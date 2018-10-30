Томским родителям предлагают оценить качество образования в детсадах
С 29 октября по 25 ноября в Томске пройдет онлайн-анкетирование. Его цель - независимая оценка условий образовательной деятельности в дошкольных учреждениях. Такие данные разместила пресс-служба мэрии областного центра.
Анкета предназначена для родителей, чьи дети обучаются в дошкольных образовательных учреждениях Томска. Она анонимна, нужно указать лишь населенный пункт и название детсада, в котором обучается ребёнок.
Одно из обязательных требований при проведении онлайн-анкетирования – участие не менее чем 30% участников образовательных отношений учреждения.
Параллельно с анкетированием с 29 октября по 25 ноября 2018 года будет проводиться анализ официального сайта организации и других официальных источников информации. А с 29 октября по 5 ноября будет проведён анализ информации, размещённой на информационных стендах в помещениях дошкольных образовательных организаций. - добавили в пресс-службе городской администрации.