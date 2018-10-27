В Томской области обнаружили зараженное молоко и мясо

27 Окт. 09:04 2018-10-27T09:07:11+03:00

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Управление Россельхознадзора по Томской области за 9 месяцев этого года исследовало 344 пробы продукции животного происхождения и кормов. Как сообщает пресс-служба ведомства, 52 пробы из этого количества оказались положительными по 74 показателям. При этом в 20 случаях продукты произвели в Томской области и в остальных 32 - в других субъектах РФ.

В 17 исследуемых пробах выявлены нарушения по микробиологическим показателям (сальмонеллы и т.д. ). В молочной продукции 23 пробы не соответствовали требованиям по жирно-кислотному составу, массовой доли жира, массовой доли белка и наличию фитостеринов. В 7 пробах мяса и мясной продукции выявлены антибиотики, кокцидиостатики и ангельминтики. Кроме того, в 5 пробах мясной продукции нашли мясо или соевый компонент, не заявленный на маркировке. Отмечены также единичные случаи превышения ртути в речной рыбе и микотоксина в комбикорме для птицы.

Больше всего нарушени выявлено в молочной продукции (33,3%) затем идет мясная продукция (20,8%), яйцо (17,3 %) и свинина (7,3 %).