2018-10-25T14:02:47+03:00
Досуг

"Хобби-центр" приглашает маленьких томичей на "Ярмарку талантов"

Участников ждут конкурсы, игры и, конечно, подарки
Елена Чечнева
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Участников ждут конкурсы, игры и, конечно, подарки. Фото: предоставлено Хобби-центромУчастников ждут конкурсы, игры и, конечно, подарки. Фото: предоставлено Хобби-центромФото: Из открытых источников
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Фестиваль – конкурс «Ярмарка талантов» пройдет в "Хобби-центре" в субботу, 27 октября.

Приглашаются дети от 4 до 9 лет со своими проектами, а также просто желающие участвовать в увлекательных конкурсах по робототехнике, конструированию из разных видов конструктора, конструированию из природного материала, плоскостному моделированию и оригами.

Заявку об участии нужно отправить по адресу 261766@mail.ru или irina-selezneva-73@mail.ru.

Вас ждут конкурсы, награждение и игровая программа!

Регистрация участников начнется с 9.30, фестиваль стартует в 10.00 по адресу Елизаровых, 70а.

Получить ответы на все вопросы можно по телефону 8-923-417-06-10 или 8-953-913-16-91.

К сотрудничеству также приглашаются педагоги для проведения мастер-классов на фестивале по предложенным направлениям.

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