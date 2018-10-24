2018-10-24T06:05:04+03:00
Происшествия

В томских соцсетях делятся фотографиями "дня жестянщика"

На дорогах города образовалось множество пробок
Елена Чечнева
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В соцсетях пользователи назвали 24 октября днем жестянщика.В соцсетях пользователи назвали 24 октября днем жестянщика.Фото: СОЦСЕТИ
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На 9.45 сервис "Яндекс-Пробки" показывал пять ДТП и пробки на 14-ти улицах - на Елизаровых, Ломоносова, Красноармейской, проспекту Ленина, Кирова, Фрунзе, Комсомольскому, улице Алексея Беленца, Шевченко,Иркутскому тракту, улице Мичурина, Энергетической, Ново-Деповской, Витимской.

В соцсетях пользователи назвали 24 октября днем жестянщика и выкладывают множество фотографий аварий и гололеда.

- Госавтоинспекция рекомендует поменять «летние» шины на «зимние». Помните о том, что если шины Вашего автомобиля не соответствуют погоде, передвигаться на нем опасно. В связи с осложнением дорожных условий, водителям транспортных средств необходимо соблюдать дистанцию, не превышать скорость, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, - сообщает пресс-служба МВД России по Томской области.

Также ГИБДД предупреждает - во время выпадения осадков или тумана предметы визуально выглядят более отдаленными, скорость транспортных средств кажется ниже.

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