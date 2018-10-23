В Томске выберут лучшего лаборанта химического анализа

23 Окт. 13:16 2018-10-23T13:29:53+03:00

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В Томском промышленно-гуманитарном колледже 24 октября пройдет федеральный этап конкурса «Лучший по профессии» среди лаборантов химического анализа. Такую информацию разместили на сайте администрации Томской области.

Томскую область на конкурсе представит лаборант химического анализа 4-го разряда АО «Транснефть – Центральная Сибирь» Анастасия Вилинская. Всего же участников - финалистов региональных туров - будет семеро. Они напишут тест, решат задачи по аналитической химии, определят наличие хлористых солей в шифрованной пробе государственного образца.

Оценят их навыки и умения эксперты из Хабаровского края, Республики Алтай, Омской, Волгоградской, Ивановской, Новосибирской областей.

Ежегодно Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации выбирает для конкурса «Лучший по профессии» пять номинаций. В 2018 году это кондитеры, матросы речного флота, лаборанты химического анализа, дежурные электромонтеры ГЭС и операторы по добыче нефти и газа. Каждая из номинаций представлена на конкурсе впервые.