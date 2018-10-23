Томича заподозрили в хищениях топлива с заправок

23 Окт. 11:33 2018-10-23T12:00:49+03:00

По предварительной информации, ущерб от его действий - 150 тысяч рублей

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В дежурную часть ОМВД России по Кировскому району Томска поступило сообщение о хищении топлива, принадлежащего организации, в объеме более 3400 литров.

Полицейские задержали подозреваемого в хищениях ГСМ с автозаправок. Мужчина 1982 года рождения не привлекался раньше к уголовной ответственности.

- По предварительным данным, подозреваемый, в период с сентября по октябрь 2018 года по улице Сенная Курья и Богашевском тракте, обманом похитил топливо на автозаправочных станциях. Ущерб составил более 150 тысяч рублей, - сообщают в пресс-службе МВД России по Томской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

А в это время капитана-механика в Томском районе будут судить за растраты топлива. По версии следствия, обвиняемый искусственно создал излишки дизельного топлива. Он систематически не заправлял до конца суда и другие плавсредства, принадлежащие «Администрации Обского бассейна внутренних водных путей». Общий объем "излишков" дизеля составил 384 литра.