Томича заподозрили в хищениях топлива с заправок
В дежурную часть ОМВД России по Кировскому району Томска поступило сообщение о хищении топлива, принадлежащего организации, в объеме более 3400 литров.
Полицейские задержали подозреваемого в хищениях ГСМ с автозаправок. Мужчина 1982 года рождения не привлекался раньше к уголовной ответственности.
- По предварительным данным, подозреваемый, в период с сентября по октябрь 2018 года по улице Сенная Курья и Богашевском тракте, обманом похитил топливо на автозаправочных станциях. Ущерб составил более 150 тысяч рублей, - сообщают в пресс-службе МВД России по Томской области.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
А в это время капитана-механика в Томском районе будут судить за растраты топлива. По версии следствия, обвиняемый искусственно создал излишки дизельного топлива. Он систематически не заправлял до конца суда и другие плавсредства, принадлежащие «Администрации Обского бассейна внутренних водных путей». Общий объем "излишков" дизеля составил 384 литра.