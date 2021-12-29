Томичи против отмены знаков препинания

Слов «деобед», «огрессивный» или «болие-мение» в официальном русском языке не появится. Фото: Евгения ГУСЕВА

В начале ноября 2021 года стало известно о проекте постановления Правительства РФ «Об утверждении правил русской орфографии». Сейчас документ выставлен для публичного обозрения и обсуждения.

Сразу успокоим читателей: слов «деобед», «огрессивный» или «болие-мение» (все взято из школьных чатов, мы это не придумали!) в официальном русском языке не появится.

Все просто, говорят в правительстве. До сих пор действовавшие «Правила русской орфографии и пунктуации" были утверждены еще в 1956 году. За прошедшие 65 лет появились новые слова и конструкции, написание которых существующими правилами не регламентировано. Появилось много новых слов. Не всегда ясно, как их писать.

– Эти изменения никакой революции не произведут. Никакие правила не поменяются кардинально, но будет обобщена речевая практика, которая и сейчас уже существует, – прокомментировал реформу Михаил Осадчий, проректор по науке Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина.

Другой эксперт, и. о. заведующего кафедрой медиакоммуникаций, русского языка и риторики Алтайского филиала РАНХиГС Артем Шмаков отметил:

– Многими СМИ факт публикации данного проекта правил был подан как новая реформа русского языка, что, возможно, испугало наших граждан, особенно тех, кто трепетно относится к русскому языку. Однако, если внимательно прочесть документ, содержащий в себе более 100 страниц, то станет ясно, что ничего революционного в себе он не содержит.

Так что же все-таки изменится?

Например, в обсуждаемом документе уточняется, что просторечные неологизмы («телик», «велик», «квадрик») должны писаться с суффиксом «ик», который сохраняется при склонении.

Работа по созданию и утверждению свода правил русского языка ведется годами. Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

Есть в документе пункт, посвященный правильному написанию должностей, титулов, званий, учреждений. Во всех текстах, кроме официальных, слова «президент», «управляющий делами», «правительство» должны писаться с маленькой буквы.

Впрочем, все вышесказанное пока находится в стадии разработки и обсуждения. Это долгий процесс. Как пояснил главный редактор портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов, работа по созданию и утверждению свода правил ведется не один год. Это в первую очередь необходимо для того, чтобы люди понимали, как писать новые слова, которые появились в языке за последние десятилетия.

Российские лингвисты говорят о понижении статуса грамотности в обществе. Умение грамотно писать больше не является обязательным признаком образованного человека.

Зачем нам тогда, например, запятые, если, по словам ученых, люди забывают о знаках препинания, ставят их не там и не те.

Мы обратились к томичам с вопросом – нужна ли нам пунктуация в обычной жизни, если мы не делаем уроки с ребенком и не пишем коллективную жалобу по поводу неудовлетворительной работы УК?

Вот их ответы.