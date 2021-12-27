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Здоровье27 декабря 2021 18:00

Коронавирус в Томске 27 декабря 2021 года: вакцинация способствует снижению уровня заболеваемости

Мы собрали все о ситуации с коронавирусом в Томской области на текущие сутки
Валерия Золотухина
Валерия Золотухина
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На дату 27 декабря в Томской области общее число заболевших с начала пандемии коронавируса составило 61 246 человек. За сутки было выявлено 134 новых случая заражения COVID-19.

На дату 27 декабря в Томской области общее число заболевших с начала пандемии коронавируса составило 61 246 человек. За сутки было выявлено 134 новых случая заражения COVID-19.

Фото: Ксения Высотина

На дату 27 декабря в Томской области общее число заболевших с начала пандемии коронавируса составило 61 246 человек. За сутки было выявлено 134 новых случая заражения COVID-19, сообщили в региональном оперштабе.

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 345 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 47 504, число умерших – 669 (+3 за сутки).

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 28,4 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,86.

Коэффициент распространения инфекции составляет 0,86. Графика: Яндекс.ру

Коэффициент распространения инфекции составляет 0,86. Графика: Яндекс.ру

Напомним, этот показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен бессрочно. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 360. В регионе продолжается вакцинация от коронавируса.

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