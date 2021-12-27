Томская кедровая фабрика: дарим то, что любим!

В продуктах Томской кедровой содержится масса веществ, необходимых для нормальной работы организма.

Томскую область называют кедровым краем, а сам орех – местным «белым золотом». В том смысле, что полезные свойства этого продукта трудно переоценить.

Кедровый орех поддерживает память, работу мозга и мышления, нормализует настроение, замедляет процессы старения.

Цена качества

Основанная в 2017 году, Томская кедровая фабрика сегодня по праву может считаться крупным мировым поставщиком очищенного кедрового ореха. В год ТКФ перерабатывает 2 000 тонн сырья и производит более 700 тонн ядра. Ее продукцию знают и любят не только в России, но и в Европе, и в странах СНГ. Однако цена такого признания оказалась очень высокой.

– Путь, который мы прошли для того, чтобы выпускать по-настоящему качественный продукт, был весьма непростым. С 2017 года пришлось трижды менять геолокацию, отказаться от купленной ранее производственной линии и поставить абсолютно новую, - рассказывает собственник компании Вячеслав Трюшкин. - До 2020 года шли только пуско-наладочные работы. Так что всего (или уже?) два года нам удается радовать покупателей своей продукцией. Держать лицо фабрики, лицо области…

– Сегодня Томская кедровая фабрика состоит из профессионалов в своей индустрии, - с уверенностью отмечает Вячеслав Леонидович. - Ко всем этапам производства, к процессу сборки, обработки, упаковки и транспортировки продукции мы подходим с полной ответственностью.

Подарки от Томской кедровой

Несмотря на то, что основным направлением деятельности ТКФ является производство и оптовые поставки очищенного кедрового ореха, профессионалы не забыли и о томичах, которым важно свое здоровье и хорошее самочувствие друзей и близких. Сегодня они могут быстро, с использованием современных технологий, купить и отослать подарочный набор от фабрики в любую точку России и мира без особых проблем. Причем ассортимент таких наборов довольно широк.

Кедровое масло понижает холестерин, нормализует работу пищеварительной системы и является эффективным средством для лечения многих заболеваний.

Специалисты, которые сами с любовью собирают «боксы» от Томской кедровой фабрики, рассказали, из чего, к примеру, состоит изящно и стильно оформленный «Новогодний набор № 7».

- В подарочный бокс мы положили по 500 граммов четырех самых удивительных продуктов: кедровый орех очищенный, орех в скорлупе (ведь многие любят «пощелкать»), кедровый жмых и кедровое масло. Туда же входит упаковка полезного чагового чая с мятой, баночка цельного кедрового ореха в меду и, конечно, настоящая кедровая шишка, - удивляют разнообразием подарков сотрудники ТКФ.

- В этот новогодний набор входят также дизайнерский календарь и поздравительная открытка, а еще - экологичный массажный коврик PRANAMAT ECO, который соединяет древние принципы акупунктуры и современных технологий, - добавляют они. – Его уже полюбили во всем мире: при ежедневном использовании по 15-20 минут удивительным образом заряжаешься энергией, чувствуешь, как улучшается самочувствие…

Девиз сотрудников Томской кедровой фабрики: «Мы создаем продукт, который любим и хотим делиться им с вами!». Действительно, миллионы людей, хоть раз попробовавших кедровый орешек, успели полюбить его. И не только за уникальный вкус, но и за его пользу. Так что, можно сказать, за пять лет Томской кедровой удалось воплотить свой девиз на все сто!

Понятие «кедровый орех», благодаря Томской кедровой фабрике, сегодня стало синонимом понятия «качество». Качество производства, качество жизни и здоровья - благодаря несомненной пользе этого удивительного продукта.

Цельные кедровые орешки в меду мгновенно поднимут настроение и согреют в самые холодные дни!

Для справки.

О пользе кедрового ореха

Содержит витамины В1, В2, Е, РР, магний, калий, медь, марганец и фосфор. Тиамин (В1) поддерживает память, работу мозга и мышления, нормализует настроение, замедляет процессы старения. Рибофлавин (В2) участвует в образовании эритроцитов и антител. Он делает нашу кожу, волосы и ногти здоровыми и крепкими.

О пользе кедрового масла

Это вкусное вещество и одновременно эффективное средство для лечения многих заболеваний. В нем содержатся витамины А, B1, B2, B3, B6, D, E, F, К. Никотиновая кислота (В3) понижает холестерин, нормализует работу пищеварительной системы.

О пользе жмыха кедрового ореха

Широко применяется в диетическом питании и в медицине. Не только не содержит холестерина, но и выводит его из организма. Очень полезен для правильного обмена веществ, что немаловажно при похудении. Его ценные вещества незаменимы для восстановления после заболеваний, при физических нагрузках, язвах и гастритах, стрессах и раздражительности. Полезен при бронхитах, пониженном иммунитете, упадке сил и кожных заболеваниях.

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Об ассортименте и стоимости подарочных наборов Томской кедровой фабрики можно узнать на официальном сайте компании: https://www.tomskcedarfactory.com