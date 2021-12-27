Рост цен на стройматериалы ударил по экономике страны и по карманам томичей

В 2021 году подорожало любое строительство... Фото: Евгения ГУСЕВА

В конце 2020 года в России стали расти цены на строительные материалы. Быстрее всего дорожали арматура и металлические изделия, древесина. Сегодня дальнейший рост цен прекратился, но ситуация остается непростой. Понятно, что этот процесс, в конечном счете, отразился на стоимости строительства жилья, квартиры подорожали. Попробуем разобраться с помощью экспертов в причинах и последствиях этого процесса. И начнем с собственного примера.

В прошлом году наша семья начала строительство котельной, которая должна обеспечивать отопление частного дома. Возвели отдельное здание, закупили оборудование и материалы. В частности, приобрели котел для отопительной системы за 42 тыс. рублей. Как выяснилось, сделали это вовремя. Через год, летом 2021-го, в специализированном магазине тот же котел стоил уже около 75 тыс. рублей. Заметим, что в строительных торговых точках цены значительно поднялись по большинству позиций. Например, лист металлопрофиля подорожал на тысячу рублей! В среднем строительство системы отопления для нашего дома, по оценке специалистов, подорожало за год почти на 50%.

По словам президента Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антона Глушкова, которые он высказал еще весной текущего года, цены на металл в России с ноября 2020 года увеличились более чем в два раза. Он подчеркнул, что рост цен на строительные материалы вызвал большие проблемы в бюджетном строительстве. Чтобы было понятно, удорожание металла до 50% влечет удорожание проекта на 7%. При этом одновременно со стройматериалами в России в 2021 году был зафиксирован рост цен на электронику, гаджеты, молоко, овощи, сахар, масло, бензин, недвижимость, упаковку и т. д.

Эксперты называют в числе причин этого процесса изменение мировых цен, повышение курса доллара США и рост цен на сырье. К концу прошлого года экономика стала восстанавливаться после «коронакризиса». И тогда на мировом рынке обнаружилась нехватка стройматериалов, цены на них взлетели. Так, в США за год стройматериалы подорожали в несколько раз, утверждают эксперты.

Больше всего за год подорожали металлоизделия и арматура Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти принимают меры

Для решения проблемы в России было предложено перевести закупки металлопродукции девелоперами напрямую у производителей, исключив трейдерское звено. Кроме того, в августе 2021 года правительство РФ разрешило увеличивать цены государственных контрактов на строительство, реконструкцию и капремонт в пределах 30% для компенсации удорожания стройматериалов. С 1 августа по 31 декабря 2021-го в РФ были введены заградительные пошлины на экспорт черных и цветных металлов, а также продукции металлургии за пределы Евразийского экономического союза. Вместе с этим ФАС возбудила дела против нескольких производителей и поставщиков металлопроката.

В середине декабря президент РФ Владимир Путин провел заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам, на котором заявил о необходимости создать механизмы контроля цен на стройматериалы. Это стало реакцией на доклад вице-премьера Марата Хуснуллина.

По словам зампреда правительства, себестоимость строительства жилья в России выросла с начала 2021 года на 22%, что связано с удорожанием стройматериалов. Так, металл и битум подорожали на 70%, а стоимость песка выросла на 100%. По данным Росстата, с начала 2021 года стройматериалы в стране в среднем подорожали на 23,5%. Правительство намерено в ближайшее время вести активную работу с регионами по сдерживанию цен на металлы и стройматериалы.

Мнение профессионалов

Мы попросили экспертов дать свою оценку ситуации. В частности, поговорили с предпринимателем и строителем Романом Шарыповым. Его компания строит и продает дома по собственным проектам в коттеджных поселках Томска.

– Стройматериалы, а затем и само строительство, и готовые дома за год подорожали очень сильно, – говорит собеседник. – Мы как профессионалы рынка, которых это касается напрямую, пытались разобраться, понять причины. Понятно, что в стране идут инфляционные процессы, ежегодно повышаются тарифы на ЖКУ. Однако только этим такой рост объяснить невозможно! По некоторым данным, в Европе и США в условиях «коронакризиса» начался строительный бум. Возможно, люди решили во время ограничений выбраться из городов, переезжают жить на природу, где легче переждать пандемию. Там создался дефицит стройматериалов, поэтому их начали вывозить с нашей территории на западные рынки. Конечно, нужны они и в Китае. Плюс к этому, возможно, свою маржу пытались получить и производители, и поставщики.

Для примера, за год металлическая арматура, без которой невозможно любое строительство, подорожала почти в три раза! Цены начали стремительно расти в конце 2020 года, остановились они только этой осенью. Скорее всего, спрос на стройматериалы и строительство нового жилья упал из-за высоких цен. Для многих покупателей это стало не по карману. Замечу, что в Томске и Сибири подорожало не только новое жилье, но и вторичное, построенное давно. Подорожали и дома, которые мы строим, за год – на 45%.

Причины не только в росте цен на стройматериалы. Из-за инфляции жизнь подорожала, постоянно растут в цене продукты, а это влечет за собой и подорожание рабочей силы – людям как-то надо выживать, сводить концы с концами. Например, мы продавали дома в прошлом году по 5 млн рублей, зимой уже по 6 млн, сейчас еще дороже.

Свое профессиональное мнение высказал и Николай Ефремов, директор ООО «ЗКПД ТДСК»:

– Мы занимаемся промышленным производством материалов для строительства, выпускаем большой ассортимент железобетонных конструкций. Поэтому подорожание стройматериалов, которые завод применяет для производства, напрямую отражается на нас. Эти скачки цен начались в конце прошлого года. Понятно, что в таких условиях трудно работать, невозможно нормально планировать производство, считать себестоимость, рентабельность.

Вице-премьер Марат Хуснуллин, докладывая президенту, сказал, что металл вырос на 70%. Словно это нормально! А вот почему подорожал песок, битум и прочее, это же беспредел? Почему остальные материалы поднялись в цене? Причем подорожали не только материалы, которые мы используем, но и солярка для транспорта, необходимая предприятию для перевозок. Никто не выясняет причин произошедшего.

Жаль, что государство недостаточно регулирует эти вопросы, не может предотвратить такие негативные явления для страны. Все же внутренний рынок и внешний – это разные вещи, они не должны быть так связаны. Завод начал получать убытки из-за возросшей себестоимости нашей продукции. Предприятие было вынуждено поднять цены на свою готовую продукцию на 40%! Понятно, что мы не можем выполнять в такой ситуации контрактные обязательства перед партнерами по старым ценам. Если в нашей корпорации ТДСК к росту цен на изделия ЗКПД отнеслись с пониманием, то некоторые партнеры, например, одна из крупнейших нефтяных компаний, отказались идти нам навстречу. Минувшим летом нам все же удалось адаптироваться к ситуации, войти в рабочую колею. Будем надеяться, что такое не повторится.

Остается надеяться, что мировые и внутренние рынки постепенно в силу естественных причин придут в равновесие, меры правительства России сработают, а это приведет к стабилизации цен и на стройматериалы, и на жилье. Похоже, планета Земля оказалась одним глобальным взаимозависимым экономическим пространством, где границы уже не играют существенной роли.