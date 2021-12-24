Коронавирус в Томске 24 декабря 2021 года – количество зараженных сокращается с каждым днем

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 358 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 46 426, число умерших – 664 (+3 за сутки). Фото: Ксения Высотина

На дату 24 декабря в Томской области общее число заболевших с начала пандемии коронавируса составило 60 819 человек. За сутки было выявлено 163 новых случая заражения COVID-19, сообщили в региональном оперштабе.

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 358 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 46 426, число умерших – 664 (+3 за сутки).

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 27,6 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,89.

Коэффициент распространения инфекции составляет 0,89.

Напомним, этот показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен бессрочно. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 374,74. В регионе продолжается вакцинация от коронавируса и гриппа.