Подробности о происшествии в томском тире, где были найдены тела двух мужчин

ЧП в томском тире "прогремело" на всю страну. В пятницу вечером в стрелковом тире были обнаружены тела 2 жителей областного центра с огнестрелом.

Вечером в пятницу, 24 декабря, в томском тире, который находится в Советском районе, были найдены тела двух человек с огнестрельными ранениями. Факт подтвердили в пресс-службе СУ СК РФ по Томской области.

«Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели двоих мужчин в Томске. ЧП произошло в тире, расположенном в Советском районе, где проводились соревнования по практической стрельбе. Сегодня вечером там были найдены тела двух мужчин с огнестрельными ранениями. По предварительным данным, один из них инструктор тира, другой – посетитель», - сообщил представитель пресс-службы СУ СКР региона.

По данным источника, знакомого с ситуацией, стрелял в тире 26-летний томич, завсегдатай заведения. Сначала он выстрелил несколько раз в своего инструктора, затем в себя. Известно, что в пятницу в заведении состоялись соревнования. Какими мотивами руководствовался постоянный посетитель тира, пока неизвестно. Предположительно, выстрелы были произведены из пистолета «Глок».

В настоящее время на месте происшествия работают следователи, полиция, эксперты-криминалисты. Подробности случившегося выясняются.