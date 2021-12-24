Погода в Томске на Новый год 2022: синоптики дали прогноз

Томичам, которые планируют в новогоднюю ночь насладиться фейерверком, стоит одеться потеплее. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За неделю до наступления Нового года у томичей, как и у жителей других российских городов, немало поводов для волнения. Что подарить друзьям? Какими кулинарными изысками удивить гостей? Чем занять детей в предстоящие новогодние каникулы? Список тем для предновогодних размышлений бесконечен.

Еще один повод для мучительных раздумий – погода. Какой она будет в ночь с 31 декабря на 1 января? Вдруг ударят морозы, и поход на фейерверк придется отменить? А вдруг Томск ждет оттепель, и под ногами вместо вкусно хрустящего снега окажется вода и дорожные реагенты.

Редакция «КП-Томск» обратилась к Светлане Рюхтиной – начальнику отдела метеорологии томского гидрометцентра – с просьбой приоткрыть завесу тайны над прогнозом погоды в предстоящую новогоднюю ночь.

Итак, в ночь на 1 января 2022 года в Томской области ожидается небольшой снег, ветер западного направления 3-8 м/с. В течение ночи ветер может усилиться до 15 м/с.

Температура воздуха ночью по области ожидается – 18, - 23 градуса. При прояснениях столбики термометров могут опуститься до – 28 градусов.

Днем 1 января – 11 – 16 градусов, местами до – 21 градуса.

В Томске будет немного теплее как в последнюю ночь уходящего года, так и 1 января.

Ожидается небольшой снег, ветер западный, 3-8 м/с, с усилением до 14 м\с.

Температура воздуха ночью - 21 – 23 градуса.

Днем 1 января 2022 года ожидается – 11,- 13 градусов.

Светлана Рюхтина уточнила, что уже с вечера 1 января погода в регионе начнет меняться, ожидается похолодание.

По северным районам Томской области морозы усилиятся до – 27 градусов в ночные часы. Дневная температура воздуха ожидается от – 11 – 16, до – 20, - 25 градусов.

Предстоящие новогодние каникулы, по предварительным прогнозам синоптиков, будут довольно морозными.

Напомним, в 2021 году 31 декабря будет выходным днем. Первые девять дней 2022 года - это праздничные нерабочие дни. В итоге новогодние каникулы продлятся в общей сложности десять дней — включительно с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года.

Первый официальный рабочий день в Новом году выпадает на 10 января.

«КП-Томск» напоминает, что в предстоящую новогоднюю ночь горожане смогут полюбоваться на фейерверк. Начало 2021 года в Томске, как известно, решено было отметить без праздничного салюта в связи с пандемией; в этом году власти фейерверк возвращают. Продлится он 12 минут, а запустят его в 01:00 1 января на стадионе "Труд".

Предполагается, что залпы фейерверка поднимутся на высоту до 200 метров.

Учитывая температуру воздуха, которая ожидается в Томске новогодней ночью, горожанам, решившим лично полюбоваться залпами салюта, стоит одеться потеплее.

Томск к встрече Нового года готов, город переливается гирляндами, световыми композициями; радуют глаз украшенные новогодние елки и яркие светодиодные фонтаны.

Открыты десятки катков, горок и ледовых городков. Кстати, горожанам стоит помнить – во многих местах зимнего отдыха для того, чтобы получить инвентарь в пункте проката, понадобится QR-код.

Предполагается, что новогодняя иллюминация, которую зажгли одномоментно 13 декабря, будет радовать томичей до 26 января 2022 года.