Полный бак: на среднюю зарплату житель Томской области может купить 970 литров бензина

За 10 месяцев 2021 года бензин марки АИ-92 в целом по России подорожал почти на семь процентов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Томской области на свою среднемесячную зарплаты в октябре мог приобрести 970 литров бензина, свидетельствует исследование РИА Новости. И это отнюдь не худший показатель по России. Больше всего топлива могли купить жители Ямало-Ненецкого округа, а также Москвы; меньше всего – водители из Чечни и других республик Северного Кавказа.

С зарплатой – на заправку

В 2021 году в России цены на нефтепродукты растут довольно высокими темпами. За 10 месяцев бензин марки АИ-92 в целом по стране подорожал на 6,9% (инфляция за этот период составила 6,5%). Как поясняют эксперты, рост обусловлен увеличением цены на нефть и глобальными инфляционными тенденциями. Увы, в уходящем году во всем мире наблюдается резкое удорожание товаров и услуг.

По статистике, стоимость бензина выросла почти во всех регионах, за исключением Чукотского АО. Впрочем, темпы роста в разных субъектах РФ заметно отличались, как и сами цены. При общероссийском уровне 46,3 руб. за литр в октябре средние цены на бензин марки АИ-92 по территориям колебались в диапазоне от 43,81 руб. до 60 руб.

– При этом региональная дифференциация доходов населения остается высокой. Поэтому нагрузка на семейные бюджеты рядовых водителей зависит не столько от цены на АЗС, сколько от соотношения цены бензина к зарплате в конкретном регионе, – говорится в исследовании.

Для оценки доступности автомобильного топлива эксперты РИА Новости рассчитали тот его объем, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители разных территорий. Таким образом и был составлен рейтинг регионов РФ по доступности бензина для населения.

В девяти регионах, включая Томскую область, средняя стоимость АИ-92 в октябре была ниже 45 руб. за литр. Фото: Олег ЗОЛОТО

На вершине рейтинга, как и ранее, Ямало-Ненецкий АО и Москва, где на среднюю зарплату в месяц можно приобрести более 2 тыс. литров бензина марки АИ-92. Еще в четырех регионах – в Чукотском, Ненецком, Ханты-Мансийском АО и Магаданской области – граждане могут купить более 1,5 тыс. литров.

Томская область со своим 19-м местом немного недотянула до лидирующей группы, куда вошли северные и столичные регионы; там на среднюю зарплату водители могут приобрести в месяц 1-1,5 тыс. литров бензина АИ-92. Для томичей расчетная цифра составила 970 литров при стоимости 44,23 руб.

Что касается соседей по Сибири, для Красноярского края это 1 084 литра в месяц, для Тюменской области – 1 043. Новосибирцы на среднюю зарплату способны купить 859 литров (29-е место). А вот Алтайский край, например, почти внизу рейтинга доступности топлива: 625 литров и 76-е место.

Разброс цен немаленький

Доступное топливо – не значит дешевое. Разброс цен в российских регионах велик: от 43,81 руб. за литр бензина марки АИ-92 в Челябинской области (минимальная стоимость в октябре 2021 года) до 60 руб. на Чукотке. Самая высокая цена на бензин в дальневосточных регионах объясняется высокими затратами на его транспортировку.

Кроме Челябинска, еще в восьми субъектах Федерации средняя стоимость АИ-92 в октябре была ниже 45 руб./литр. В их числе и Томская область. Однако, как отмечают эксперты, в ряде регионов с относительно низкой стоимостью бензина его доступность находится на низком уровне, что определяется невысокими зарплатами населения.

– Рост цен на автомобильный бензин в текущем году будет сопоставим с инфляцией и составит 8-9%. При этом в ряде регионов цены могут вырасти более существенно, – делают вывод авторы исследования.

Доступность бензина для населения зависит не только от его стоимости, но и от уровня заработной платы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ну и для справки: по информации Томскстата, в ноябре 2021-го средняя потребительская цена в нашем регионе за бензин марки АИ-92 составила 44,67 руб. за литр, АИ-95 – 47,16 руб., АИ-98 и выше – 52,79 руб., за дизельное топливо – 55,28 руб. По сравнению с ноябрем 2020 года бензин подорожал в среднем на 8,3%.