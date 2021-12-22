Развивать малый бизнес - значит уметь отвечать вызовам времени

Время то и дело бросает малому и среднему бизнесу новые вызовы. Задача специалистов ООО «Интеллект» - помогать находить на них достойные ответы!

Развитие малого бизнеса - процесс сложный и кропотливый. Двигаться по предпринимательскому пути непросто. Зачастую новоявленным, а порой и бывалым бизнесменам не хватает знаний, опыта. На помощь им приходят специалисты. В Стрежевом комплексную поддержку субъектам малого предпринимательства (МСП) с 2017 года успешно оказывает муниципальный центр «Интеллект».

На пике актуальности

Согласно последним данным, в малом бизнесе Стрежевого в общей сложности трудится 1 200 предпринимателей и 750 самозанятых жителей. И свыше 30% бизнесменов нефтеграда организовали свое дело с помощью муниципального центра «Интеллект». Его услуги широко востребованы, что подтверждают цифры.

- За период с января по настоящее время прирост новых субъектов МСП, заключивших с центром договор на сопровождение бизнеса, составил 27 предприятий. Нами организовано и проведено множество мероприятий по актуальным темам. Среди них, например, бизнес-тренинг для женщин-предпринимателей «Эмоциональный интеллект в бизнесе. Женская эмоциональность и рациональность бизнеса. Единство противоположностей». Тренинг из серии «Бизнес-девичник» проходил накануне 8 Марта с участием приглашенного из Новосибирска спикера Людмилы Макшановой, - сообщила Марина Шишелова, директор ООО «Интеллект». - Стрежевские предприниматели участвовали в вебинарах по социальному предпринимательству, включению в реестр грантовой поддержки социально ориентированного бизнеса. Так, на включение в реестр было подано 19 заявок, 16 из которых в него вошли. По итогам областного конкурса двое бизнесменов получили государственные гранты в размере 500 тыс. рублей. Шестеро предпринимателей обратились к нам за помощью в подготовке заявок на конкурс «Бизнес-старт», за комплексной поддержкой - 35, а 1 096 представителей МСП получили консультации по оптимизации налогообложения и бюджетирования, правовым вопросам, продвижению товаров и услуг, регистрации и ликвидации ООО и ИП. 12 различных мероприятий провели специалисты центра вместе с администрацией города. Особый интерес бизнес-сообщества неизменно вызывало и вызывает участие в образовательных программах.

Подходящую форму поддержки в стрежевском центре подберут для каждого предпринимателя, и неважно, является ли он клиентом ООО «Интеллект».

Знаем сами - всех научим

Бизнес-коучинг актуален для предпринимателей. Например, в конце октября текущего года трехдневная образовательная программа «Бизнес-школа Стрежевой - 2021» собрала немало заинтересованных слушателей. Провели ее Дмитрий Ощепков, тренер из Нижневартовска, и Марина Шишелова. Спикеры объясняли, как развить личную стратегию в бизнесе, выбрать прибыльную рыночную нишу, разработать идею и бизнес-модель. Мероприятие организовал региональный центр «Мой бизнес» в рамках программы «Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса». Его инициатором выступил муниципальный центр «Интеллект».

Программа-практикум основ SMM для начинающих «Бизнес с нуля - у меня есть социальные сети» была организована в ноябре и декабре. Это разработка стрежевских авторов Юлии Исаевой и Марины Шишеловой, реализованная впервые в 2021 году совместно с городской администрацией.

- Начинающим представителям бизнес-сообщества такие знания бывают крайне необходимы в работе, а нам, разработчикам, есть чем поделиться с ними. Это важное направление деятельности муниципального центра «Интеллект», которое мы планируем развивать в 2022 году, - поделилась Марина Игоревна.

«Хочется заниматься дольше!»

Судя по отзывам участников практикума «Бизнес с нуля - у меня есть социальные сети», первый опыт внедрения программ бизнес-образования авторов из Стрежевого оказался более чем удачным и весьма своевременным. Труд разработчиков был оценен высоко.

По мнению Эмилии Бочкарь, после обучения она поняла, что такое SMM, как организовать и продвигать свое дело. «Мне предстоит упорно работать и совершенствовать свои навыки в практической работе. Исчез страх заниматься бизнесом, и появился интерес. Приду обязательно на другие курсы», - в частности, сказала она.

Римме Никитиной также пригодится полученная информация. Благодарна она руководству и сотрудникам муниципального центра поддержки малого бизнеса «Интеллект» и за полезные консультации:

- Большое спасибо за приобретенные знания, которые могу применить на своей страничке, а также за консультации в части помощи в получении денежных средств на реализацию своей бизнес-идеи, - отметила слушательница.

Авторы программы-практикума «Бизнес с нуля - у меня есть социальные сети» помогли всем побывавшим на обучении. К примеру, Юлии Чепаргиной удалось многое для себя понять и узнать, многому научиться.

- Все отлично. Доступно, интересно. Масса новых знаний. Если есть возможность, увеличьте программу до пяти дней. Хочется подольше позаниматься. Замечательные бизнес-тренеры, - считает она.

Предпринимателя Валерия Янковчука впечатлила атмосфера, которую сумели создать организаторы: «Очень доволен тем, что прошел данный курс. Узнал много нового для себя. Тренеры-профессионалы, доходчиво и умело проводили занятия. В перерыве были великолепные и вкусные «кофе-брейк». Рекомендую всем, кто начинает знакомиться с соцсетями».

По словам Олеси Жмурко, после участия в практикуме она обрела еще большую уверенность в собственных силах, что крайне важно для предпринимателя, желающего развивать и укреплять свое дело:

- Большое спасибо! Организация и содержание курса «Бизнес с нуля - у меня есть социальные сети» была дана информация грамотно. Итог -огромная мотивация и уверенность в том, что все получится; готовые инструменты и пошаговые инструкции, с чего и как начать; информация и опыт других людей, так как были живые примеры и обсуждения других людей, что позволило оценить чужой опыт и избежать в дальнейшем ошибок. Побольше бы таких курсов, тренингов. Спасибо огромное! - выразила общее мнение Олеся Викторовна.

К сказанному, пожалуй, добавить нечего. Багаж знаний требует постоянного обновления, пополнения. Даже тем, кто добивается немалых успехов в предпринимательстве, нельзя однажды остановиться и сказать: «Я все знаю». Время бросает бизнесу новые и новые вызовы, а задача специалистов ООО «Интеллект» - помогать находить на них достойные ответы. Подходящую форму поддержки в центре подберут каждому. При этом неважно, является ли предприниматель клиентом ООО «Интеллект»: здесь бесплатно оказывают услуги всем без исключения представителям малого бизнеса. Так что обращаться можно смело!

В Стрежевом муниципальный центр поддержки малого бизнеса «Интеллект» расположен по адресу: ул. Ермакова, 86 (здание БТИ). Телефон: 8 (38259) 3-70-86; 8-913-822-59-12.

Справка «ГН»

В 2021 году четыре субъекта МСП получили финансовую господдержку на развитие бизнеса при оказании услуг центра «Интеллект». Выиграли конкурс на участие в бизнес-стажировках при гарантии центра два человека. Получили кредит/лизинг на развитие бизнеса на льготных условиях по госпрограмме кредитования два МСП; выиграли тендер при оказании услуг муниципального центра - восемь.

Признано решений, требований, жалоб и других актов контролирующих органов к субъектам МСП недействительными/необоснованными при участии специалистов центра - 15. Плановых проверок малого и среднего бизнеса с участием специалистов центра состоялось 253.