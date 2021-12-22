«Друзья, прекрасен наш союз!»

Доминика Беккер (6 «А» класс) - победитель Всероссийского конкурса «Россия - 2035», проходившего в Москве под патронажем президента.

Кожевниковская школа № 1 имеет славную 56-летнюю историю. Из ее стен в разные годы вышли в большое плавание и добились немалых успехов врачи и педагоги, агрономы и военные, строители и животноводы, предприниматели и представители властных структур.

Кожевниковская первая и сегодня живет яркой жизнью, радуется победам учеников, строит планы на будущее. А результатом многочисленных побед в разных сферах школа считает плодотворный союз учеников, педагогов, родительской общественности, сложившийся на протяжении полувековой истории.

Чудо, сотворенное совместно

Директор МАОУ «Кожевниковская СОШ № 1» Ольга Адаменко считает, что инновационная школа должна помочь ребенку обрести свой образ. Ольга Анатольевна искренне радуется за детей, которые имеют возможность получать качественное образование в эффективной школе; за родителей, которые не остаются в стороне от школьных проблем, являются единомышленниками и партнерами; за педагогов, не расплескавших в повседневной суете в непростое «ковидное» время своего учительского счастья; за односельчан, понимающих, что в селе есть место, рядом с которым теплее и надежнее жить.

- Убеждена, что инновационная школа - это не только результат упорного труда, но и чудо, сотворенное детьми, педагогами, родителями. Это школа, сочетающая в себе традиции и инновации, - говорит Ольга Адаменко. - Наша школа - это, безусловно, эффективное образовательное учреждение, имеющее хороший векторный результат обучения. Измерить его просто, достаточно посмотреть, как выпускники сдают ЕГЭ. По итогам сдачи средний балл школы выше среднего по району, области и России практически по всем предметам. Ежегодно среди обучающихся есть победители и призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, высокобалльники, медалисты.

Отряд ЮИД - многократный победитель конкурсов юных инспекторов движения районного и областного уровней.

Центр развития одаренности

С 2013 года МАОУ «Кожевниковская СОШ № 1» имеет статус межмуниципального центра (ММЦ) по работе с одаренными детьми. В этом направлении ее давним и надежным партнером является ОГБУ «Региональный центр развития образования».

Наталья Пичугина, координатор ММЦ «Бизнес-старт», замдиректора по инновационной деятельности, говорит, что в школе созданы все условия для разностороннего развития школьников.

- Мы успешно занимаемся реализацией экологических, исследовательских, социальных, предпринимательских и медиапроектов. В школе на протяжении ряда лет накоплен опыт организации мероприятий по выявлению и сопровождению талантливых детей, социальной поддержки школьников, имеющих особые достижения в различных видах деятельности, - отмечает Наталья Валентиновна.

Так, экологический проект в сфере социального предпринимательства VERMIФЕРМА многие эксперты назвали «прорывом в технологии социального проектирования». Ученики 11-го класса Даниил Аникин, Михаил Дусар, Илья Репин, Максим Неупокоев летом 2021 года представляли Томскую область на финале Всероссийской акции «Я - гражданин России!» в Анапе.

Кстати, реализация бизнес-проектов - это не только веяние времени, но и способ выработки у ребят системы действий, ориентированных на результат, а также формирование и развитие лидерских, организационных, коммуникационных навыков.

Например, сегодня учащиеся школы включились в предпринимательский проект по выращиванию садовой земляники, более 100 саженцев которой находятся в учебном кабинете (лаборатории) при школьной теплице. Глеб Николаев из 8 «Б» класса стал лауреатом 3-й степени Всероссийского фестиваля творческих и исследовательских инициатив «Леонардо» (Москва). Вальдемар Бандак из 9 «А», один из победителей регионального этапа Международного конкурса чтецов «Живая классика», побывал в этом году в «Артеке».

Научно-практическая конференция «Шаг в будущее» - одно из ключевых событий, организованных в рамках деятельности ММЦ, в 2021 году проводится в восьмой раз и объединяет в своих рядах увлеченных школьников и педагогов не только Томской области, но и всей России, а также стран ближнего зарубежья.

- Работа педагога с одаренными детьми - это сложный систематический процесс, требующий от педагога полной самоотдачи, личностного роста, постоянно обновляемых знаний, а также тесного сотрудничества учителей, школьников, родителей, - считает Наталья Пичугина.

Экологическое движение в школе на высоком уровне! Одни из его лидеров - Анастасия Шашок и педагог Наталья Пичугина.

Школа - страна детства

Татьяна Безвинная, заместитель директора по воспитательной работе, подчеркивает: «Наша школа имеет замечательное наследие. На протяжении всей жизнедеятельности школы наши ребята ежегодно добиваются высоких результатов в области ученического самоуправления, в сфере развития лидерских качеств, в патриотической, краеведческой, спортивной, творческой деятельности».

2021 год запомнился победами школьников в различных конкурсах. Олег Рогожкин (9 «Б» класс) стал лауреатом 1-й степени Всероссийского конкурса школьных сочинений «История моей семьи в годы Великой Отечественной войны, вклад в Великую Победу». Елизавета Адамович (11-й класс) - победитель регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности».

Школьный музей «Альтаир» - ее визитная карточка. В 2021 году он вновь стал победителем областного конкурса музеев. Много лет подряд ребята, которые здесь занимаются, приносят школе победы регионального и всероссийского уровней.

Нынешней осенью Глеб Николаев (8 «А» класс) и Максим Осипов (8 «Б» класс) стали победителями областной историко-патриотической конференции обучающихся Томской области с работой «Не женщины придумали войну». Андрей Хижняк и Екатерина Кириенко из 10-го класса заняли 1-е место в открытом межмуниципальном форуме «Современные проблемы глазами молодежи», представив исследовательскую работу по теме «Чтобы помнили».

- Нашу школу по праву можно назвать счастливой страной детства, ведь каждый житель школьной страны может реализовать себя в различных направлениях, - уверена Татьяна Александровна.

Педагог-организатор Андрей Попович - победитель региональных конкурсов среди педагогов «Воспитать человека» и «Медиапедагог года».

Без команды нет успеха

Ольга Словесная, заместитель директора школы по методической работе, считает, что без усилий и слаженной командной работы невозможно добиться высоких результатов. Педагогический коллектив постоянно совершенствуется, изучает тренды современного образования, апробирует элементы инновационной деятельности на практике. Все это происходит не только в рамках курсов повышения квалификации, но и в рамках традиционных методических суббот.

По словам Ольги Михайловны, методические субботы можно считать изюминкой школы, поскольку в этом актуальном формате решаются многие злободневные вопросы современного образования.

- Сегодня по многим вопросам образования мы тесно сотрудничаем с ТОИПКРО, являемся базовой площадкой в рамках федерального инновационного проекта Quality School (QS), - говорит она. - Сплоченный коллектив школы - неотъемлемая составляющая успешного образовательного процесса. Это творческая, слаженная, цельная, высокопрофессиональная команда, союз педагогов, объединенных общей миссией - обучением и воспитанием детей.