«Стальная» томская дивизия

Жестокие бои за Мамаев курган продолжались 135 суток.

Знаменитая 284-я стрелковая дивизия Николая Батюка, в будущем ставшая 79-й гвардейской, родилась в конце 1941-го в Томске. «Стальной» ее назвал командующий 62-й армией в Сталинграде Василий Чуйков, которому она подчинялась в этой кровопролитной битве на Волге.

Пятьдесят пять лет назад в томской школе № 34 был создан музей этой прославленной дивизии. Здесь хранятся воспоминания ветеранов, больше всего материалов посвящены Сталинградской битве, в которой участвовало воинское подразделение. Об этом рассказала учитель истории, руководитель музея Екатерина Стафеева.

Формирование 284-й стрелковой дивизии началось в середине декабря. В ее ряды призывали жителей Томска и районов, относящихся ныне к Томской, Новосибирской и Кемеровской областям. Также в часть были зачислены вернувшиеся из госпиталей воины, уже имевшие боевой опыт, и молодые офицеры – выпускники Белоцерковского военно-пехотного и Томского артиллерийского училищ. В феврале 1942 года дивизию принял подполковник Николай Филиппович Батюк, имевший за плечами богатый военный опыт.

Николай Батюк, подполковник, командир 284-й стрелковой дивизии, преобразованной в 79-ю гвардейскую.

Огненное крещение под Касторной

Первая страница в биографии дивизии оказалась яркой, кровавой и героической. Боевое крещение 284-я стрелковая получила летом 1942-го. В составе Брянского фронта она вела бои на воронежском направлении в ходе Воронежско-Ворошиловградской оборонительной операции.

Впервые дивизия вступила в бой 1 июля 1942 года в районе станции Касторное. Сибиряки прикрывали отступление основных сил армии. Отбивая атаки двух дивизий противника, воины под командованием комдива Батюка в течение трех суток стойко удерживали полосу обороны, сдерживая натиск наступающих гитлеровцев, имевших значительное превосходство в силах. Более 8 000 вражеских солдат и офицеров, свыше 160 танков были уничтожены перед позициями сибиряков! А 284-я не отступила ни на шаг...

С этими боями связан подвиг Героя Советского Союза старшего лейтенанта Ильи Захаровича Шуклина. Он был тогда командиром артиллерийской батареи 820-го артиллерийского полка 284-й стрелковой дивизии Брянского фронта.

В бою 24 июля 1942 года у села Перекоповка под Воронежем Шуклин со своими артиллеристами вступил в борьбу с 30 фашистскими танками. В течение двух с половиной часов отважные артиллеристы успешно отражали атаки танков и пехоты, подбили 14 вражеских машин. Тогда, в 1942-м, история о подвиге томского выпускника Ильи Шуклина облетела всю страну. За ним укрепилась слава лучшего артиллериста Сталинградского фронта. Так же отважно сражался он и в последующих боях.

Илья Шуклин, выпускник Томского артиллерийского училища. Звание Героя Советского Союза ему было присвоено 26 октября 1943 года (посмертно).

В кровавой мясорубке Сталинграда

Потери сибиряков в тех сражениях были огромны. Но дивизия организованно вышла из окружения вместе с тяжелым вооружением и вынесла боевое знамя.

Во второй половине сентября 1942 года дивизия под командованием Николая Батюка прибыла на Сталинградский фронт и была включена в состав 62-й армии, обороняющейся в «крепости на Волге». 22 сентября она по приказу заняла оборону в районе Мамаева кургана. Эта господствующая над центральной частью города высота являлась важным звеном в общей системе обороны фронта. Тот, кто владел вершиной Мамаева кургана, держал под контролем почти весь город.

С исключительным упорством дивизия отражала многочисленные атаки превосходящих сил пехоты противника, его танков, многочисленной авиации. Отлично организованной системой огня и применением контратак 284-я стрелковая нанесла противнику большой урон в живой силе и технике.

Жестокие и кровопролитные бои продолжались 137 дней и ночей. Воины сибирской дивизии сделали невозможное – остановили врага. Именно здесь родилась слава знаменитого снайпера Василия Зайцева: «За Волгой для нас земли нет!».

Своим мужеством в Сталинградской битве сибиряки заслужили оценку, данную маршалом Советского Союза Василием Чуйковым: «За Мамаев курган… больше всего сражалась славная четырежды орденоносная гвардейская дивизия Батюка. Полки этой дивизии прибыли на правый берег 21 сентября и 22 сентября уже вступили в бой на рубеже оврага Долгий. Потом дивизия как бы вросла в Мамаев курган, в его отроги, и сражалась на нем до конца, до соединения 26 января 1943 года с Донским фронтом… Эта дивизия воспитала воинов, о которых знали не только все сталинградцы, но и вся страна: командир батареи, знаменитый истребитель танков Шуклин; командир минометной батареи, мины которой не попадали мимо цели, – Бездидько; знаменитые снайперы – Василий Зайцев, Виктор Медведев, Ахмет Авзалов и много, много других солдат и офицеров – героев Сталинградской битвы…».

11 января 1943 года дивизия полностью освободила от гитлеровцев Мамаев курган. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 февраля 1943 года 284-я стрелковая дивизия была награждена орденом Красного Знамени и преобразована в 79-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Комдив Николай Батюк был удостоен ордена Красного Знамени и ордена Кутузова 2-й степени.

Долгая и трудная дорога на Берлин

Летом 1943 года начался путь дивизии на Запад, к Победе. В июле она воевала на Донбассе. Преодолевая яростное сопротивление противника, бойцы форсировали Северный Донец. Бои в Голой Долине приобрели затяжной и кровопролитный характер. Здесь погиб командир батареи 172-го гвардейского артиллерийского полка Илья Шуклин. А 28 июля 1943-го дивизия потеряла своего командира: не выдержало напряжения тяжелых боев сердце 37-летнего генерал-майора Николая Батюка. Он внезапно умер на командном пункте, руководя ожесточенным боем. Николай Филиппович Батюк и Илья Захарович Шуклин похоронены вместе в городе Святогорске Донецкой области (Украина), где им установлен мемориал.

После смерти Батюка дивизию принял полковник Леонид Иванович Вагин, который командовал ею до конца войны. Воины сибирской дивизии освобождали Запорожье, Никополь, Одессу, воевали за Варшаву. Особую роль дивизия сыграла во время штурма Берлина, первой прорвав четыре полосы обороны Зееловских высот и наступая с юго-запада на центр города.

Бойцы выбили немцев из Трептов-парка, захватили аэродром руководства рейха Темпельхоф, район Тиргартен в центре города. Там, в Берлине, воин дивизии сибиряк Николай Масалов спас маленькую немецкую девочку, мать которой погибла. Именно с него была сделана скульптура «Воина-освободителя» в Трептов-парке.

Свой боевой путь дивизия закончила, именуясь 79-й гвардейской Запорожской ордена Ленина Краснознаменной ордена Суворова и Богдана Хмельницкого стрелковой дивизией. На боевых знаменах ее частей 14 орденов. Девятнадцать ее воинов были удостоены звания Героя Советского Союза.