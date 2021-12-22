Со своим теплом, с полным комфортом

Многодетная семья Никитиных из Новониколаевки получила новый комфортный дом с собственной котельной.

Проект по строительству социального жилья для сельчан в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» реализуется в Томской области впервые.

Как уточнили в департаменте по социально-экономическому развитию села, один социальный дом уже построен и сдан в эксплуатацию в Асиновском районе, строительство еще пяти завершается в Первомайском районе.

По условиям программы социальное жилье муниципалитеты предоставляют гражданам по договору найма с правом последующего выкупа за 10% от расчетной стоимости, если выкуп будет производиться через пять лет. Если жилье выкупается через 10 лет, оно обойдется всего в один процент от стоимости,

Первыми ключи от нового дома получила многодетная семья Натальи и Андрея Никитиных из асиновского села Новониколаевка. Оба супруга почти 10 лет работают в крестьянско-фермерском хозяйстве «Нива», воспитывают пятерых детей.

- Эта семья - настоящие труженики. Андрей работает у нас механизатором и комбайнером. Наталья - агроном и заведующий гаражом. Для женщины должность необычная, но Наталья с ней прекрасно справляется. У нее в гараже всегда полный порядок с техникой, - так характеризует своих работников директор ООО «КФХ «Нива» Дмитрий Лихачев.

Новый дом семьи Никитиных общей площадью 126 квадратных метров имеет четыре спальни и зал, соединенный с кухней. В помещениях выполнена чистовая отделка. Что немаловажно, есть своя котельная, работающая на твердом топливе (на дровах или угле), и установлены тэны, что позволяет обогреваться с помощью электроэнергии.

Добавим, что стоимость строительства составила 4,96 млн рублей. Подрядчиком выступила компания «Асиножилстрой».