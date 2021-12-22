Перспектива-2022: стройка, ремонт и дороги

В будущем году Томская область направит 385 миллионов рублей на программу «Комплексное развитие сельских территорий». Фото: Сергей ГАПОН

Из федеральной казны на реализацию государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2022 году регион получит 346 млн рублей, еще 39 млн на эти цели предусмотрено в областном бюджете.

В частности, 49,5 млн рублей по программе будет выделено на улучшение жилищных условий сельчан, строительство жилья по договору социального найма и различные соцвыплаты.

Еще 19,4 млн рублей пойдет на продолжение комплексного проекта в поселке Самусь Томского района. В 2022-м там планируется обустройство новых объектов инженерной инфраструктуры, дорог и площадок под компактную жилищную застройку, сетей электро- и водоснабжения.

На продолжение газификации села Тегульдет выделено 125,5 млн, на строительство улично-дорожной сети в селе Александровское - 37,7 млн рублей.

В Первомайском районе по госпрограмме построят блочно-модульную котельную в поселке Улу-Юл, кроме того, в планах капитальный ремонт школы в поселке Орехово. Общий объем финансирования двух проектов составит 149 млн рублей. На благоустройство сельских территорий выделено 2,6 млн рублей.

Наконец, 740 тыс. рублей из бюджетных средств пойдет на повышение квалификации и обучение специалистов для сельскохозяйственного производства.