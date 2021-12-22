Цифровая трансформация: Академлицей в реальности современного образования

Миссия Академлицея – создание благоприятных условий для интелленкуального роста и развития обучающихся.

- На дворе 21-й век. Жизнь стремительно меняется во многих сферах. И система образования не стала исключением, - уверены педагоги Академического лицея им. Г. А. Псахье.

- Классы и кабинеты у нас перестают быть физическими объектами, они все чаще имеют свойство перемещаться на экраны компьютеров, ноутбуков и смартфонов. Как в таких условиях помочь школьникам получать качественное образование? Вопрос, который сегодня волнует многих, в том числе и нас, - рассказывает замдиректора лицея по инновационной деятельности и цифровой образовательной трансформации Юлия Ковалева.

По мнению Юлии Александровны, ответ кроется в выборе эффективных педагогических инструментов. Ими могут стать цифровые платформы, представленные сегодня в сфере образования. «Однако их многообразие порой приводит в негодование и педагогов, и родителей, и, конечно, учеников», - отмечает она.

И директор МБОУ «Академический лицей им. Г. А. Псахье» Олена Починок, и ее заместитель Юлия Ковалева, и их многочисленные коллеги уверены: миссия лицея заключается в создании благоприятных условий для интеллектуального роста и развития обучающихся. В связи с этим и к выбору качественных образовательных ресурсов администрация подходит планомерно и очень серьезно.

В начале пути к цифровой трансформации управленческая команда лицея четко соблюдала принципы, способствующие успешной адаптации образовательной организации к новой реальности. Вот эти «три кита»: устранение «цифрового разрыва» через обеспечение лицеистов необходимой техникой и ПО; предоставление новых возможностей для обучения и общения; создание новой культуры взаимодействия через внедрение персонализированной модели образования.

В Академическом лицее четко соблюдала принципы, способствующие успешной адаптации образовательной организации к новой реальности.

Таким образом, деятельность управленческой команды Академлицея и по сей день строится в соответствии с четким циклом развития образовательной системы.

- Каждое направление начинает свое развитие с целеполагания, сбора данных, проведения мониторинга имеющихся показателей, их анализа и вывода четких рекомендаций, - объясняет Юлия Ковалева. - Далее разрабатываются управленческие решения и проводится аналитика полученного эффекта. Лишь после завершения всего управленческого цикла возможно выстраивание дальнейших целей. Так происходит и в рамках цифровой трансформации образовательной системы лицея.

Благодаря слаженной и цикличной работе специалистам, по их убеждению, удается достигать максимальных результатов как в вопросах подготовки обучающихся, организации их профессиональной ориентации, профильного и дополнительного образования, так и в подготовке квалифицированных кадров.

- Результаты достигаются в том числе через внедрение виртуального формата обучения. Это школьные цифровые платформы «СберКласс», «Образовариум», «ЯКласс», «Учи.ру» и «Физикон». Они дают возможность перенести обучение в цифровую среду без потери качества через веб-сайты с доступом из любого места, где есть выход в Интернет, будь то во время проведения урока в лицее или при выполнении домашнего задания, - уточняет Юлия Ковалева. - Эти платформы позволяют моделировать образцы решения заданий разного уровня, развивать навыки совместной работы в режиме онлайн, получать мгновенную обратную связь от лицеистов.

Помимо рекомендованных цифровых ресурсов, команда Академлицея сегодня разрабатывает и внедряет в практику авторские образовательные ресурсы, в рамках которых организуются дистанционные предметные игры для одаренных детей. Это, например, «Региональное личное первенство в предметных областях «Физика» и «Математика», «Физико-математический триатлон», метапредметная игра «В мире науки», дистанционные квесты и так далее.

- Девиз команды Академлицея таков: «Совершенство - это постепенный результат постоянного стремления к лучшему». Выбирая инновационные технологии в работе с детьми, делая акцент на цифровых решениях, мы планомерно движемся к созданию лучших условий для устойчивого развития лицеистов, в том числе проявляющих выдающиеся способности в разных предметных областях, - подытоживает Олена Валентиновна.