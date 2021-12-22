"Свое государство" томского детского сада № 54

Ведущие педагогические учреждения направляют сюда лучших выпускников.

Сорок лет назад на 2-м Басандайском переулке, среди вековых сосен, наполняющих округу целебным воздухом, располагался рядовой ведомственный детский садик.

Оборудование «Ай-трекинг» позволяет малышам взглядом управлять компьютером.

А в 2012 году, после масштабного капитального ремонта и благоустройства, здесь же было основано принципиально новое учреждение, своего рода мини-государство, куда каждый день родители привозят детей из Томска.

Обычные ребятишки с полутора лет и малыши, у которых, как говорят специалисты, имеются особые образовательные потребности. «Особые» - в связи с рядом ограничений их возможностей по здоровью. Их в свое «государство» детский сад № 54 принимает с трех лет.

И даже под эгидой ЮНЕСКО

С уверенностью можно сказать, что технологии и методики, которые внедряют (а порой и сами участвуют в разработках) специалисты МАДОУ № 54, имеют сегодня огромное значение для развития особенных детей. И не только в нашем регионе, но и на федеральном уровне, в рамках реализации национальных проектов. Об этом свидетельствуют многочисленные награды и дипломы фестивалей и конкурсов самых разных уровней, от региональных до международных.

- В ежегодном городском конкурсе «Малыш, поверь в себя» мы регулярно занимаем призовые места. Побеждаем и во многих других состязаниях, - с гордостью говорит Людмила Чепелева, заведующая МАДОУ «Детский сад № 54», бессменный руководитель учреждения. - Нужно отметить, что наши дети, несмотря на их особенности, часто делают ошеломляющие успехи в робототехнике, шахматах и прочих сложных дисциплинах.

Людмила Владимировна, кстати, недавно выступила соавтором в конкурсной работе «Зеленый детский сад». В ноябре 2021 года в рамках международной программы под эгидой ЮНЕСКО состоялся важный конкурс, который назывался «Зеленый паспорт образовательной организации: детский сад - колледж - вуз - дополнительное образование». Коллектив специалистов детского сада № 54 в своей номинации занял в нем первое место.

С таким профессиональным коллективным подходом к делу томский «зеленый детский сад» стал площадкой для внедрения ряда инновационных программ - городских, региональных, федеральных и других. К примеру, еще в 2019-м на его базе в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» начал работать консультативно-диагностический центр для детей с особыми образовательными потребностями. Новый центр потребовал и нового оборудования, так здесь появился «Ай-трекинг».

Управляем взглядом, тушим вулканы

- Инновационное оборудование «Ай-трекинг» отслеживает микроактивность глаз ребенка и позволяет управлять компьютером, включая выход в Интернет, с помощью взгляда, - поясняет Людмила Чепелева. - Регистрация движения глаз, в свою очередь, позволяет анализировать работу мозга, выявлять динамику функционального состояния, уровень развития восприятия, мышления, представлений.

Как подчеркивают специалисты 54-го детсада, «Ай-трекинг» дает возможность не только диагностировать состояние их подопечных, но и, что немаловажно, наблюдать динамику их развития.

- Некоторым кажется, что, если малыш неподвижен и молчит, в голове у него ничего не происходит, - говорит учитель-логопед Оксана Гришанова. - Это не так. Спустя год занятий на «Ай-трекинге» программа выдает нам результаты, согласно которым мы ясно видим, какие успехи делает ребенок.

Учителя-дефектологи детского сада № 54 Елена Вализер и Наталья Триппель на основе технологии «Ай-трекинг» разработали программу «Смотри и учись», которую по достоинству оценили как инновационный продукт в системе допобразования. Мультимедийные упражнения предназначены для детей 3-8 лет с особенностями развития и составлены таким образом, чтобы им было интересно и легко развивать умения и навыки управления компьютером при помощи взгляда.

С таким же интересом и удовольствием воспитанники 54-го детского сада вместе с учителем-логопедом Екатериной Огирчук занимаются с умным логопедическим зеркалом ArtikMe. Здесь используется анимированный интерфейс: говорящие рисованные персонажи демонстрируют технику звукопроизношения, показывают правильные действия. При этом «умное зеркало» помогает специалисту писать инструкции для будущих занятий и формировать отчеты для родителей.

Конечно, это далеко не все современное оборудование, которым оснащен детсад № 54. Отдельного внимания заслуживает интерактивная песочница, программу для которой разработал выпускник ТУСУРа, а ныне директор компании «Универсальные терминал системы» Алексей Куимов. Играть с таким волшебным песком увлекательно не только для малыша, но и для любого взрослого! Здесь можно увидеть извержение вулкана, побывать на сафари с дикими животными или даже в космосе.

Заниматься с «Умным зеркалом» ребятишкам очень нравится.

Все методики работают

У самых «сложных» ребят в маленьком «государстве» существует свое «царство». Здесь есть все необходимое, чтобы обеспечить им сохранность здоровья, понимание и освоение всех социальных навыков и так далее. Вплоть до «говорящей ручки», которая на хорошем русском языке расскажет, если указать на картинку, кто или что на ней изображено.

Учитель-логопед Анастасия Фролова и педагог-психолог Оксана Дегтярева применяют в этом «царстве» десятки материалов, всевозможное оборудование и тренажеры. Но самое главное, по убеждению специалистов, что все эти методики работают и приносят ощутимые результаты.

- Нашей задачей изначально было создать современный детский сад, где любой ребенок получает возможность максимально развить свои умственные и физические способности, - говорит старший воспитатель детсада № 54 Лариса Жданова-Бембель. - И сегодня с уверенностью можно сказать, что нам это удалось.

МАДОУ «Детский сад № 54» включает 12 общеобразовательных и пять специализированных (коррекционных) групп. С малышами занимаются целый день, с каждым - по индивидуальной программе. В группе два воспитателя, учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, специалисты допобразования (музыка, ИЗО, робототехника, физкультура). Укомплектован большой штат: работают терапевт и медсестра, есть процедурный, массажный и физиотерапевтический кабинеты, даже бассейн. Не удивительно, что учреждение уже второй год носит звание «Инновационная школа года».

Осознавая особую важность работы 54-го детсада, в его техническом оснащении принимают участие руководители ведущих предприятий региона - генеральный директор АО «НИИПП» Евгений Монастырев и генеральный директор АО «ТЭМЗ» Иван Пушкарев. Ректор Томского педуниверситета Андрей Макаренко и директор педагогического колледжа Николай Горюнов направляют сюда лучших выпускников и специалистов. Вот так этот детский сад становится первым в борьбе за здоровье и образование каждого ребенка.