Чемпионатная среда в томском колледже индустрии питания, торговли и сферы услуг помогает готовить молодых профессионалов

Стандарты WorldSkills включены во все образовательные программы, что позволяет КИПТСУ выпускать специалистов с перспективным набором компетенций.

Карина Осадчая, студентка колледжа индустрии питания, торговли и сферы услуг (КИПТСУ), стала победителем регионального этапа чемпионата рабочих профессий WorldSkills, прошедшего в ноябре, и будет представлять наш регион на российском чемпионате молодых профессионалов. Карина победила в компетенции «Ресторанный сервис» - в колледже она получает профессию официанта и бармена.

Сложить правильно 20 неповторяющихся полотняных салфеток за 10 минут и презентовать выложенную из них композицию, обслужить согласно этикету гостей, делающих заказы по меню, сервировать стол так, чтобы было удобно как гостям, так и официанту, - с этими и другими заданиями Карина справилась блестяще и получила золотую медаль чемпионата рабочих профессий.

- Иногда говорят, что официантом можно и так работать, зачем учиться? На самом деле это серьезная профессия, где нужно знать основные правила и много уметь, - говорит Карина Осадчая. - В колледже мы получаем хорошую подготовку, помогающую побеждать на чемпионатах, где нужно не только показать свои навыки и уложиться в отведенное время, но еще обладать стрессоустойчивостью.

Студентка уверена, что с такой подготовкой она не растеряется и справится с любой ситуацией даже в ресторане класса «люкс». И это не просто слова: созданная в колледже чемпионатная образовательная среда помогает готовить настоящих профессионалов своего дела.

Нередко навыки студентов колледжа, их владение технологиями и инструментом даже опережают требования работодателя.

По международным стандартам

В КИПТСУ благодаря нацпроекту «Образование» за последние пять лет было открыто 10 мастерских по международным стандартам WorldSkills по разным компетенциям, оснащенных эталонными рабочими местами. Студенты учатся в условиях, максимально приближенных к тем, что есть на рынке труда.

- Стандарты WorldSkills изменили подход к понятию качества в системе профобразования, - отмечает эксперт WorldSkills в компетенции «Ресторанный сервис», преподаватель колледжа Оксана Болотова. - За последнее время существенно обновилась материальная база, чтобы мы могли выпускать студентов по требованиям мировых стандартов. Например, у нас есть различные столы для сервировки обедов или банкетов, на 3-5 рабочих мест каждый, наборы различной посуды, кофемашины и кофемолки, барные стойки с инвентарем. То есть я не на доске рисую, чтобы студенты поняли, что к чему, а мы все это разбираем на практике. Например, если изучаем фламбе (когда блюдо перед самой подачей на глазах у гостей поджигают), мы все выполняем, как это делает официант в ресторане.

Рабочие места в мастерских не случайно названы эталонными - они продуманы эргономично, правильно организованное рабочее место не только обучает навыкам по работе с оборудованием, но и движению по площадке без лишних шагов, а это уже повышение производительности труда. Тоже важный навык, который формируется у выпускников.

На чемпионатах побеждают сильнейшие, но участники считают, что состязания молодых профессионалов - это эффективная учеба, независимо от результата.

- Когда поступал в колледж, думал, что будут скучные пары. На самом деле здесь все захватывающе - и учеба, где очень много практики, и преподаватели щедро делятся опытом, и WorldSkills, - признается участник регионального чемпионата студент КИПТСУ Роман Маханько. - Не сомневаюсь, что с такой подготовкой у нас перспективы трудоустройства - стопроцентные.

Еще одна победительница регионального чемпионата - студентка КИПТСУ Надежда Богданова - стала лучшей в компетенции «Парикмахерское искусство».

- Участие в WorldSkills в первую очередь дает уверенность в себе, - говорит Надежда. - И как бонус - хорошее трудоустройство, думаю, что с моим портфолио меня возьмут в салон красоты премиум-класса. В колледже мне нравится - у нас теплая атмосфера, все по-доброму друг к другу относятся. Мне нравится то, что много возможностей участвовать в разных конкурсах, добиваться побед, преподаватели поддерживают нас в этом и помогают. Я участвовала в чемпионате Сибири, в конкурсах от «Эстель» и других.

Эксперты чемпионата WorldSkills по компетенции «Парикмахерское искусство».

Преподаватель КИПТСУ Екатерина Фирсина, главный эксперт WorldSkills в компетенции «Парикмахерское искусство», убеждена, что чемпионатная среда, созданная в колледже, дает студентам те знания, умения и владение навыками, которые позволяют выполнять работу не просто на среднем уровне индустрии красоты, а даже выше.

- Стандарты WorldSkills прописаны в программе ФГОС, и мы свои программы выстраиваем таким образом, чтобы на выходе наш выпускник отвечал этим требованиям, - отметила Екатерина Фирсина. - Сейчас выстраивается более практико-ориентированная технология обучения, и одновременно есть возможность выстраивания индивидуальных образовательных траекторий для студентов - на практических и лабораторных работах, на теоретических занятиях.

По словам педагога, иногда предприятия не готовы принять на практику студентов, обученных на уровне мировых стандартов, не все работодатели знают, что такое скиллс-паспорт. «Нередко навыки наших студентов, их владение технологиями и инструментом даже опережают требования работодателя», - добавляет Е. Фирсина.

Стандарты WorldSkills включены во все образовательные программы колледжа, что позволяет выпускать специалистов с перспективным набором компетенций. Для студентов, которые способны показывать лучшие результаты на чемпионатах, это возможность быстрого карьерного старта.

- Сегодня двое наших выпускников входят в Национальную сборную WorldSkills Russia по поварскому делу и по графическому дизайну, - говорит директор КИПТСУ Николай Воеводин. - Они уже выступают в роли наставников для более молодых профессионалов, передают свой опыт дальше. Будем их приглашать, чтобы они тренировали наших студентов-победителей. Молодой профессионал, обученный по стандартам WorldSkills, - это, образно говоря, человек с головой инженера и руками рабочего, стрессоустойчивый, способный анализировать ситуацию и, исходя из своих ресурсов, готовый выполнять задание в срок и с максимальным качеством. Конечно же, обладающий профессиональными навыками, владеющий технологиями и техниками. Для этого и создается чемпионатная среда как стержневой элемент программы колледжа.

На чемпионатах WorldSkills побеждают сильнейшие.

Сегодня стандарты WorldSkills вошли в программу не только профобразования, но и в школу. Федеральный проект ранней профориентации «Билет в будущее» предполагает профессиональные мастер-классы и пробы для подростков.

- В этом году 170 школьников прошли профессиональные пробы в нашем колледже через мастерские по мировым стандартам, - продолжает Николай Воеводин. - У нас в колледже ежегодно с марта по май реализуется проект «Рабочие профессии для школьников» для тех ребят, кто хочет освоить основы рабочих профессий, будучи еще учеником старшей школы. Это позволяет получить абитуриента, осознанно выбравшего будущую профессию.