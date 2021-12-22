В Томском техникуме водного транспорта и судоходства прошел VII Региональный чемпионат по компетенции «Эксплуатация судов водного транспорта - 2021»

Победители, призеры и эксперты VII Регионального чемпионата Томской области по компетенции «Эксплуатация судов водного транспорта».

Какой мальчишка или мужчина не мечтает стать капитаном судна или командиром корабля? Вопрос скорее риторический. Однако с 22 по 26 ноября в Томском техникуме водного транспорта и судоходства (ОГБПОУ «ТТВТС») на VII Региональном чемпионате по компетенции «Эксплуатация судов водного транспорта - 2021» студенты третьего-четвертого курсов отвечали на него всерьез.

Результаты чемпионата были объявлены дистанционно, в ходе телетрансляции в режиме онлайн. А директор техникума Али Эйюб оглы Пашаев вместе с коллегами лично поздравил участников и экспертов чемпионата и вручил им награды и дипломы.

- Форма проведения конкурса по нашей компетенции - командная. Команды состоят из двух человек: это студенты, обучающиеся по специальностям «Судовождение» и «Эксплуатация судовых энергетических установок», то есть будущие капитан и механик, - рассказал Владимир Черкасов, главный эксперт ТТВТС, менеджер компетенции «Эксплуатация судов водного транспорта». - В конце сентября мы отобрали самых успешных ребят и начали готовить их к чемпионату. В этом году призовые места заняли студенты нашего техникума. Два первых места разделили команды Владислава Денисова и Егора Прохоренко, Игоря Павлиди и Владислава Шестерова. В состязании со студентами из Каргасокского техникума промышленности и речного транспорта (ОГБПОУ «КТПРТ») третье место в чемпионате заняла наша команда Анатолия Ганчарика и Алексея Овчинникова.

Борьба действительно разыгралась нешуточная, ведь победители прошедшего чемпионата будут представлять Томскую область в итоговых соревнованиях всероссийского уровня. Шесть команд - по три от ТТВТС и от КТПРТ - выполняли сложные конкурсные задания, состоящие из шести модулей.

Среди них «Морское судовождение» и «Судовождение на ВВП» (внутренние водные пути - водоемы, где судоводитель обязан соблюдать определенные правила управления плавсредством, например, судоходные реки и озера), «Техобслуживание судовых энергетических установок», «Ремонт судового оборудования», а также «Борьба за живучесть судна и оказание первой помощи пострадавшим» и «Такелажные работы».

- Все эти компетенции, конечно, требуют не только знаний, но и собранности, дисциплины, - подчеркнул Али Пашаев. - В техникуме ребята получают все необходимое по теории, а Томская судоходная компания в качестве одного из крупнейших перевозчиков Сибири обеспечивает им практику.

Традиционный круглый стол со студентами и работодателями из АО «Томская судоходная компания» состоялся по завершении ответственного чемпионата. Обсуждали вопросы навигации 2021 года и ее влияние на выбор профессии студентов. Будущие капитаны и техники делились впечатлениями о производственной практике, рассказывали о проблемах, с которыми приходилось сталкиваться. Были подняты и вопросы будущего трудоустройства: на встрече присутствовали заместитель гендиректора по кадрам и быту АО «ТСК» Анатолий Орлов и начальник отдела кадров компании Олеся Лоскутникова.

Добавим, что дипломы и медали VII Регионального чемпионата по компетенции «Эксплуатация судов водного транспорта» - это далеко не все награды студентов и педагогов техникума. В частности, преподаватель английского языка Альфия Васюхина стала победителем регионального фестиваля-конкурса педагогических практик «Знание. Опыт. Мастерство» (номинация «Методическая разработка»), который проходил с 1 октября по 18 ноября на площадках профессиональных образовательных организаций Томска.

Так что ребята, оказывается, не только назубок знают принципы судовождения, но и, судя по всему, неплохо говорят на английском. Чтобы можно было без проблем пообщаться с пассажирами их будущего трансатлантического судна!