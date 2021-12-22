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Общество22 декабря 2021 4:00

Томские энергетики отмечают свой профессиональный праздник

Губернатор Томской области поздравил тружеников и ветеранов энергетической отрасли
Антон ЗАВИДОВ
Антон ЗАВИДОВ
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День энергетика по праву считают одним из самых социально значимых профессиональных праздников.

День энергетика по праву считают одним из самых социально значимых профессиональных праздников.

Сегодня, 22 декабря, в России отмечается День энергетика. Впервые это праздник был утвержден указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 мая 1966 года в память о дне принятия Государственного плана электрификации России (ГОЭЛРО) в 1920-м.

День энергетика по праву считают одним из самых социально значимых профессиональных праздников. От работников этой отрасли, без преувеличения, зависит все существование нашей страны, работа промышленных предприятий, социальных учреждений, да и повседневная жизнь россиян тоже.

Накануне праздничной даты поздравление труженикам и ветеранам энергетической отрасли направил губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

- У нас в Сибири невозможно переоценить значение топливно-энергетического комплекса для развития экономики, слаженной работы жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, комфортной и безопасной жизни людей, - говорится в приветствии. - На профессионалах отрасли лежит большая ответственность - за короткое лето подготовить энергосистему к холодной и долгой зиме и успешно ее пройти. Томские энергетики с этой задачей справлялись всегда. Уверен, так будет и нынешней зимой. Залог этому - своевременная модернизация главных генерирующих и сетевых объектов.

Глава региона пожелал всему многочисленному отряду энергетиков здоровья, счастья и стабильной работы. «КП-Томск» присоединяется к поздравлениям, которые звучат в этот день!

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