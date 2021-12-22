Директор центра «Мой бизнес» Ольга Лапшина - о силе и слабостях томских предпринимателей, об испытании коронакризисом

Ольга Лапшина: «Центр «Мой бизнес» - это динамичная система, которая оперативно реагирует на внешние экономические обстоятельства».

Центр оказания услуг «Мой бизнес» появился в Томске всего на пару месяцев раньше начала пандемии. Казалось бы, для новой структуры такое стечение обстоятельств могло стать роковым: о каком развитии говорить, когда рвутся бизнес-связи, закрываются границы, рушится логистика, вводятся запреты?.. Однако руководитель центра приняла кризис как возможность доказать незаменимость этой структуры для предпринимателей. Мы расспросили Ольгу Лапшину о том, как изменилось деловое сообщество, чего требует бизнес и чего ожидает власть, почему пока одни разоряются, другие становятся суперуспешными.

- Ольга Сергеевна, по-вашему, томский бизнес на сегодня смог адаптироваться к пандемии?

- Не скажу, что пандемия для него стала привычной. В ноябре сильно проявил себя человеческий фактор: все полагали, что ситуация уже выровнялась, постепенно привыкали к жизни в условиях ограничений, и вдруг начался рост заболеваний, а с ним и новые ужесточения режима. Они, кстати, не были такими же серьезными, как в 2020-м - тогда все было кратно хуже. И все-таки бизнес оказался к этому не готов. Я связываю это не только с тем, что люди не усвоили уроки прошлого. Просто работу многих компаний невозможно перевести в онлайн, на удаленку - они зависят от живого общения с клиентами. Даже когда есть запас финансовой прочности, он постепенно истощается, если у тебя нет потока заказов.

- Можно сказать, что последствия ноября преодолены?

- Нет, хотя часть ограничений снята, но другие остаются и станут частью будущей реальности. Первая реакция на введение QR-кодов - просто шок, но с этой мерой постепенно начинают свыкаться.

- То есть получается, как в учебниках психологии - три стадии реакции: вначале яростное сопротивление, потом апатия, затем принятие?

- Да, но до стадии принятия мы пока не дошли. Хотя Томская область в плане ограничений все же свободней, чем Алтайский край, Новосибирская область и т. д. Они не только сохраняют, но даже ужесточают запреты в новогодние праздники. Относительно соседей у нас все же ситуация лучше.

- Перед пандемией в Томской области насчитывалось 42 тысячи субъектов МСП. А сколько их сейчас?

- Последние данные - чуть больше 39 тысяч субъектов МСП. Но это не значит, что три тысячи предприятий закрылось, статистика не открывает всей реальности. В регионе сегодня более 19 тысяч самозанятых, многие из них перешли в такую форму работы из МСП в связи с возможностью упростить форму налогообложения. Поэтому по факту количество предпринимателей в регионе не снижается. Согласно информации от налоговых служб, открываются и новые компании.

- Как чувствовали себя в этот период компании-экспортеры?

- 15 декабря мы подвели итоги региональных конкурсов «Экспортер года» и «Лидеры томского предпринимательства». Они говорят о том, что компании, развивающие экспорт, приобретают дополнительный запас прочности. В конкурсе «Экспортер года» было семь номинаций, и практически каждый победитель сумел кратно увеличить объемы вывозимой продукции, расширяя географию поставок. У нас есть МСП, которые торгуют в более чем 40 странах мира.

- Они добились этих успехов, используя услуги вашего центра?

- В том числе. Но остальные лауреаты и участники тоже наши клиенты. Мы помогаем им с поиском партнеров в онлайн-формате, организуем бизнес-миссии, участие в выставках, занимаемся экспертизой экспортных контрактов, предоставляем переводчиков, консультируем, словом, оказываем помощь по всем направлениям. Среди успешных МСП есть и новички, которые решились экспортировать в самый разгар пандемии. Например, в номинации «Дебют года» победила компания из сферы легкой промышленности ООО «Комбизи», которое шьет одежду для детей и подростков. Участие в выставках и другие меры поддержки вывели эту компанию на зарубежные поставки, хотя их производство открылось только в конце 2020 года.

С 2020 года в центре проводятся образовательные мероприятия - от мастер-классов и тренингов до серьезных акселерационных программ.

- Что больше всего требуют от вас предприниматели сегодня - льготы, кредиты?

- В силу нестабильности финансовой ситуации есть большой запрос на финансовую поддержку - бизнесу не хватает оборотных средств, ввиду того что цена приобретения материалов и оборудование кратно подорожали. В состав центра «Мой бизнес» входит Региональная микрофинансовая компания, предоставляющая предпринимателям льготные займы по минимальной процентной ставке. И хотя бы в небольших объемах (до 5 млн рублей), но мы даем возможность бизнесу закрывать свои ежедневные финансовые потребности, помогая развивать проекты.

Вторая проблема, с которой обращаются к нам предприниматели, - это нехватка профессиональных рабочих кадров.

Особенно жалуются на это в отдаленных муниципалитетах. В 2021 году специалисты нашего центра побывали практически во всех районах области, и практически все сферы бизнеса испытывают нехватку кадров - поваров, швей, шоферов, слесарей, готовых работать …

- … за копейки?

- Почему? Среднестатистическая зарплата повара в Томске за год выросла. Представители общепита сегодня дерутся за хороших поваров и готовы платить им достойные зарплаты. Или обычная швея - нам кажется, что это рабочая профессия, но сегодня они порой зарабатывают больше менеджеров среднего звена.

- Предприниматели часто проявляют недовольство?

- Без жалоб невозможно развиваться. Иногда ты, казалось бы, весь выкладываешься, а в результате тебе говорят: «Я от вас ждал другого». У нас есть предприниматели, всегда готовые поддержать, наши многолетние партнеры. Есть и нейтральные, кто пользуется услугами центра, считая это естественным. Бывают и те, кто находит в нашей деятельности «тонкие места», они, по сути, помогают нам расти.

Нас очень волнует информационная составляющая поддержки бизнеса: несмотря на то, что мы прилагаем массу усилий, чтобы рассказывать об инструментах помощи предпринимателям, все равно остаются те, которые о нас вообще ничего не слышали. Хотя успехи очевидны, например, два года назад у центра не было и двух тысяч подписчиков в Инстаграм, а сегодня их более пяти тысяч. Думаю, что когда их станет 39 тысяч, столько же, сколько томских субъектов МСП, можно будет сказать, что мы молодцы.

В 2021 году программы и меры поддержки МСП изменились по сравнению с 2020-м, а в перспективе появятся и новые инструменты помощи. Фото: Евгений Тамбовцев

- Какие самые распространенные ошибки делают начинающие предприниматели?

- По статистике, 97% стартапов в России умирает. Во многом потому, что среди стартующих много ремесленников-профессионалов: они хорошо могут делать что-то руками, умеют это продать и в итоге решают стать предпринимателями. Но, чтобы вести бизнес, нужно привлекать займы, вести бухгалтерию, подписывать договоры, управлять финансовыми потоками и т. д. Не каждый начинающий понимает важность исполнения взятых финансовых обязательств. Центр «Мой бизнес» помогает в этой проблеме, делая комплексный анализ финансовой модели: мы показываем бизнесу, куда утекают заработанные средства, на чем лучше сконцентрироваться, что дает наибольшую отдачу.

- Понятно, что никто не может сегодня предсказать, каким будет следующий 2022 год. Но все-таки, вы готовы справиться с новыми передрягами?

- Без вариантов! Центр «Мой бизнес» - это динамичная система, которая оперативно реагирует на внешние экономические обстоятельства. За эти два года мы регулярно меняли наполняемость наших программ и мер поддержки. В 2021 году они были совершенно другие, нежели в 2020-м. Учитывая кризисный опыт, могу сказать, что и в 2022-м тоже будут новые инструменты помощи, иные истории, спикеры, эксперты. Мы берем с собой из прошлого лучшие идеи, а то, что не сработало, - оставляем. Поэтому в 2022 году обязательно продолжим эту политику. И, надеемся, станем еще более нужными для бизнеса.