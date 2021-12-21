Томский стилист рассказала, в чем встречать новый год - 2022

«КП-Томск» решила пообщаться с томским стилистом Татьяной Филатовой и выяснить, в чем же встречать 2022 год.

Новый год - 2022 – долгожданное событие. По восточному астрологическому циклу наступающий год пройдет под покровительством Голубого (черного) Водяного Тигра. Внешний вид каждого человека должен соответствовать предпочтениям нового правителя, ведь от того, как Тигр отнесется к вам при первой встрече, зависит весь грядущий год.

Да, мы знаем, что по восточному календарю Год Тигра начнется только 1 февраля, но в нашей стране не принято ждать так долго. «КП-Томск» решила пообщаться с томским стилистом Татьяной Филатовой и выяснить, в чем же встречать 2022 год.

Солидность и блеск

Встретить покровителя этого года следует в достойном наряде – Тигр ценит солидные образы без небрежности и дешевизны. Отдельное внимание необходимо уделить цветовой гамме. Наиболее предпочтительны все цвета воды: от густо-синего до бирюзового и голубого. Самые темные оттенки синего и, конечно, чистый черный.

Тигр оценит нарядный блеск, поэтому к любому выбранному цвету можно смело добавлять золотые или серебряные акценты.

– Всегда хорошая идея для новогоднего наряда – стразы. Это могут быть как украшения со стразами, так и отдельные элементы одежды. Пайетки тоже отличное решение для праздника, а также люрекс и блестящие материалы, – говорит Татьяна.

Идеально для новогодней ночи подойдут:

– платье-комбинация. Простое и стильное решение для встречи Нового года в романтической обстановке — это шелковое платье-комбинация. Выбирайте модель, в которой нет кружева или оно используется по минимуму, тогда платье будет выглядеть более стильным и дорогим. Для большей элегантности можно дополнить ее свободным пиджаком и туфлями/босоножками на каблуке;

– брючный костюм. В сочетании с акцентными украшениями и аксессуарами станет прекрасным вариантом на выход. Возможно также добавить «праздничные» фактуры – бархат, атлас, пайетки.

Стилист также рекомендует сделать праздничные образы более интересными с помощью трендовых деталей, например, ассиметрии или бахромы.

Но не стоит забывать, что Новый год – это семейный праздник и многие его встречают в домашней обстановке. Как одеться на домашнюю вечеринку?

– Отличным решением может стать пижама. Разумеется, это должна быть красивая пижама – из атласа или шелка. Такие комплекты отлично подходят и для выхода, особенно в сочетании со стразами, шпильками и перьями, – отметила стилист.

Чтобы создать ощущение праздника в домашних условиях, не обязательно приобретать вечернее платье. Достаточно купить нарядный топ или блузку, а вот низ ансамбля может быть обычным, это могут быть даже джинсы.

В чем нельзя встречать Год Тигра

Если учитывать пожелания астрологов, то этот зверь не любит помпезности и вычурности. Также в новогодних нарядах стоит отказаться от различных «животных» принтов. Особенно нужно быть осторожными с тигровым принтом. То, что наступающий год является Годом Тигра, совсем не говорит о необходимости надевать одежду такой расцветки.

Выбирая праздничный наряд, остановитесь на натуральных материалах – шелке, коже или замше. Тигр точно не одобрит синтетику. Только в одежде из качественных и натуральных тканей вы будете выглядеть роскошно в этот вечер.

А еще откажитесь от одежды агрессивного красного цвета – Тигра этот цвет пугает, поскольку напоминает ему огонь. Не любит он и слишком яркие, кислотные оттенки желтого, розового, зеленого и других цветов.

Праздничное настроение любого человека напрямую зависит от того, как он выглядит. Именно поэтому важно продумать свой внешний вид на новогоднюю ночь. 31 декабря все мы будем стараться угодить Голубому (Черному) Водяному Тигру, чтобы весь год прошел у всех нас как можно лучше.