Социальное предпринимательство в Томске: благие намерения прибыли не помеха

Ольга Лапшина: «Социальное предпринимательство, которое находится на стыке бизнеса и благотворительности, - новое направление для Томской области». Фото: Евгений Тамбовцев

Понятие «социальное предпринимательство» является достаточно новым для современной России. В 2019 году в ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства» были внесены изменения: в нем появились дополнительные статьи, определяющие официальный статус социального предприятия. Согласно закону, оно осуществляет предпринимательскую деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей и способствующую решению социальных проблем.

Первые шаги к успеху

- Может показаться, что в самом понятии кроется определенное противоречие. Ведь в представлении большинства предприниматели - это люди, которые ставят целью в результате своей деятельности получить прибыль. Если же кто-то нацелен на помощь обществу или отдельным категориям населения, это предполагает бескорыстную поддержку, благотворительность, - говорит директор НО «Фонд развития бизнеса Томской области» Ольга Лапшина. - Однако понятие «социальное предпринимательство» как раз и объединило эти два на первый взгляд полярных представления.

Таким образом, социальное предпринимательство - это коммерческая деятельность, которая имеет еще одну, отличающуюся от получения прибыли цель. И заключается она в решении актуальных социальных проблем.

Термин, как уже сказано, в нашей стране появился недавно, в конце 2019 года. Необходимость внести поправки в закон была вызвана тем, что у части российских предпринимателей появилась потребность реализовывать социальные проекты, но при этом иметь возможность зарабатывать деньги, получать прибыль.

Людей, умевших сочетать бизнес и социальное благо, поначалу было немного - в целом по России, а тем более в нашем регионе. Конечно, в Томской области и до принятия закона имелись подобные примеры, но у таких предпринимателей не было официального статуса.

- Обычно сначала инициатива появляется «снизу», а затем уже, когда такие проекты становятся массовыми, находит законодательное оформление «сверху», - продолжает Ольга Сергеевна. - Чтобы развивать и поддерживать это направление малого и среднего предпринимательства (МСП), в Томской области на базе Фонда развития бизнеса был создан Центр инноваций социальной сферы. Эта структура занимается популяризацией уже существующих проектов, информирует томских предпринимателей о мерах, которые принимаются на уровне государства для поддержки представителей МСП, готовых войти в социальный бизнес.

Прежде всего, с созданием соответствующей структуры поддержки у предпринимателей появилась возможность в доступной форме узнать об этом направлении, о возможностях реализации бизнеса, имеющего социальную направленность. В центре они могут получить квалифицированные консультации и всю необходимую помощь для вступления в реестр социальных предпринимателей.

Кроме того, подчеркивает Ольга Лапшина, за последние два года сформировался структурированный пласт мер поддержки, нацеленных именно на социальных предпринимателей, причем здесь все время появляется что-то новое.

- Уже в 2020 году в регионе при поддержке Центра инноваций социальной сферы было реализовано семь проектов, включая содействие в популяризации услуг и продукции предприятий и организаций (реклама, съемка роликов и т. п.), - продолжает она. - Тогда же в региональной микрофинансовой организации появился новый продукт для социальных предпринимателей - льготный заем на сумму до пяти миллионов рублей под ставку, равную одной второй ставки Центробанка. Это чуть более трех процентов годовых, для представителей малого и среднего бизнеса - разница ощутимая.

С прошлого года реализуется целый ряд образовательных мероприятий, от мастер-классов и тренингов до масштабных акселерационных программ. На них наши партнеры - и томские специалисты, и спикеры федерального уровня - рассказывают о том, как не уйти в благотворительность, сохранить социальную направленность своей бизнес-модели и получать при этом прибыль. В 2020 году через такие программы прошли порядка 50 предпринимателей, в нынешнем - уже более 200.

Специалисты готовы дать предпринимателям - действующим и начинающим - любые консультации по развитию их собственного дела. Фото: Евгений Тамбовцев

В 2021-м по инициативе Федерации стартовала еще одна новая мера поддержки социальных предпринимателей, которую реализует областной департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности. Это невозвратные гранты в размере до 500 тыс. рублей на реализацию своих социальных проектов. Чтобы получить такой грант, нужно не просто входить в реестр, но и пройти обучающую акселерационную программу на базе центра «Мой бизнес», собрать пакет документов (в этом мы тоже помогаем) и защитить свою заявку на комиссии. Если будет предоставлена такая финансовая поддержка, а она целевая, деньги необходимо потратить в течение полугода.

Добавим, что впервые в 2020 году при поддержке Фонда развития бизнеса был организован региональный этап конкурса «Лучший социальный проект года». В сфере развития городских и сельских территорий победителем стал фестиваль ремесел и декоративно-прикладного искусства «Томский сувенир». Он был рекомендован на федеральный конкурс, где также признан одним из лучших проектов.

В 2021-м конкурс состоялся вновь, при этом в региональном этапе приняли участие около 15 предприятий, пять из них признаны победителями, в начале 2022 года они примут участие в федеральном этапе.

По словам О. Лапшиной, популяризация социального предпринимательства играет важную роль: «Люди узнают об этом, им становится интересно, они включаются в процесс и получают возможность реализовать свои проекты. Если в 2020 году в Томской области в реестр было включено 62 субъекта МСП, то к концу 2021-го эта цифра перевалила за 150».

Соцпредприниматели в Томске и районах работают в различных сферах, но есть наиболее популярные направления, считает директор Фонда развития бизнеса. Сюда относятся проекты в сфере образования, в том числе дополнительного, для взрослых и детей. Есть успешные примеры в медицинской сфере, направленные на оздоровление населения. Кроме того, достаточно успешно реализуются проекты, направленные на развитие внутреннего туризма на территории Томской области, на поддержку народного творчества. Наконец, еще одно направление - это трудоустройство людей с физическими и ментальными особенностями.

С 2020 года в центре проводятся образовательные мероприятия - от мастер-классов и тренингов до серьезных акселерационных программ.

Дорогу осилит идущий

- Напомню, что законом предусмотрено два основных критерия, по которым представителя МСП могут признать социальным предпринимателем, - поясняет руководитель Центра инноваций социальной сферы Светлана Бажина. - Во-первых, ИП или организация должны находиться в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. А во-вторых, четко определены четыре категории, по которым предприниматель может получить статус социального.

К первой относятся те, кто трудоустраивает граждан из социально уязвимых категорий населения. При этом вид деятельности не имеет значения - это может быть торговля, производство, индустрия красоты и так далее. Главное условие: таких сотрудников должно быть не менее 50% от штата, а их доля в общем фонде оплаты труда - превышать 25%.

Во вторую категорию входят те, кто занимается продвижением и реализацией продуктов или услуг, производимых социально уязвимыми категориями населения. В третью - производители товаров и услуг для представителей этих категорий (принадлежность к которым может и должна быть подтверждена соответствующими документами).

Четвертая категория не касается определенных групп населения: к ней относятся организации, которые осуществляют деятельность, нацеленную на достижение социально значимых целей.

Это оказание психолого-педагогических услуг, организация отдыха и оздоровления детей, а также услуг в сфере дошкольного и общего дополнительного образования (по сути, это все «развивайки», кружки робототехники и прочее). Сюда же отнесены различные виды психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, обучение работников-волонтеров для социально-ориентированных НКО и, наконец, культурно-просветительская деятельность. Как видим, простор для работы открывается широкий.

Центр инноваций соцсферы действует в рамках реализации в Томской области нацпроекта «Развитие малого и среднего предпринимательства».

- Работа строится по двум направлениям - это акселерация и вовлечение. В рамках этих программ проводим различные обучающие мероприятия - семинары, тренинги, - продолжает Светлана Владимировна. - В 2021 году провели две полноформатные обучающие программы - обучающую и акселерационную, они длились более двух недель. В первой приняли участие почти 80 человек, во второй - более 50. Эти программы помогли предпринимателям понять, что такое проект, как он формируется в ходе предпринимательской деятельности. Кроме того, участники узнали, как правильно подать заявку на финансовую поддержку, которая предусмотрена государством для социальных предприятий.

Подчеркнем, что в центре предусмотрены все возможности, чтобы поддержать инициативы предпринимателей не только из Томска, но и из муниципалитетов. Более того, на этом делается особый акцент.

- Современные онлайн-технологии это позволяют. Мы работаем с муниципальными центрами поддержки предпринимательства, информируем о реализуемых программах на своих платформах. Публикуем новости, анонсы событий, - рассказывает руководитель. - То же самое по вступлению в реестр: на сайте дана полная информация, приложены инструкции, загружен полный пакет. При необходимости в нашем центре предприниматель может получить консультации. А наш телефон всегда доступен!

На сегодняшний день в Стрежевом, например, уже 19 социальных предпринимателей, в Асине - пять, есть они в Первомайском и других районах. Пока это немного, но - дорогу осилит идущий...

- Повторю, социальное предпринимательство - новое направление для Томской области. Оно находится на пересечении бизнеса и благотворительности и решает проблемы, насущные для какой-то определенной категории граждан, - подытоживает Ольга Лапшина. - В моем представлении социальные проекты - это долгосрочные проекты, проекты поколения. Мировой опыт в этой сфере накоплен немалый, тем более отрадно, что теперь и в нашей стране социальное предпринимательство стало активно развиваться.

Победители регионального этапа конкурса «Лучший социальный проект года» получают бонусы в виде продвижения их товаров и услуг.

Дело всей жизни

У каждого, кто обращался в центр за поддержкой, своя история.

Так, проект «Организация работы пансионата по уходу за пожилыми людьми и инвалидами» был признан победителем в сфере соцобслуживания на региональном этапе конкурса «Лучший социальный проект - 2021». Комиссия рекомендовала его для участия в федеральном этапе.

- Это вторая наша победа. В 2020 году, победив в конкурсе, пансионат получил средства на продвижение своих услуг, - рассказывает директор ООО «Южный-Томск» Наталья Косарева. - Мы занимаемся уходом за пожилыми людьми и инвалидами, обеспечиваем их питанием. Есть у пансионата и медицинская лицензия, с постояльцами работают врач-терапевт и медсестры.

Проработав на рынке несколько лет, благодаря центру «Мой бизнес» мы узнали, о том, что в Томской области формируется реестр социальных предпринимателей. Нам помогли оформить документы для включения в реестр, предложили пройти необходимое обучение. И уже в прошлом году мы участвовали в региональном конкурсе «Лучший социальный предприниматель».

Всю актуальную информацию можно получить в Центре инноваций в соцсфере - о мерах поддержки со стороны государства, грантах и т. п. Постоянно проводятся обучающие программы, тренинги, в том числе по управлению бизнесом и финансами. Все это помогает предпринимателям развивать свою деятельность.

В 2021 году бонусом за победу в региональном конкурсе стала поддержка нашему пансионату в организации рекламной кампании. Но, наверное, даже важнее признание значимости того, чем мы занимаемся, для общества, для жителей области.

Для меня лично пансионат стал делом всей жизни. Безусловно, я не расцениваю это только как способ заработать деньги, получить прибыль. Думаю, особенность социального предпринимательства состоит в том, что здесь важна человеческая сторона, а не только финансовая. Помогая незащищенным слоям населения, мы вкладываем душу в свою работу.

Конечно, хорошо, что у таких организаций, как наша, есть поддержка со стороны государства и областной власти. Мы почерпнули много полезного для своей практической работы. Далее намерены участвовать в грантовой поддержке Фонда развития бизнеса, подали заявки, которые сейчас в стадии рассмотрения.

Есть планы на будущее и у индивидуального предпринимателя Марины Сайнаковой. Вместе с мужем в 2018 году они открыли детский центр раннего плавания «Буль-буль карасики». Небольшая организация уже завоевала популярность у томичей, но в 2020-м вмешалось непредвиденное обстоятельство - пандемия.

- Когда оздоровительные учреждения закрылись из-за ограничений, конечно, у нас были опасения, удастся ли сохранить бизнес. Коллектив уже сложился, мы не могли потерять людей. Приходилось из собственных средств платить аренду и зарплату, - говорит М. Сайнакова. - Пришлось искать какие-то варианты поддержки, и тогда на помощь пришел центр «Мой бизнес». Сначала шла речь только о компенсации за оплату ЖКХ. Но специалисты нас проконсультировали и объяснили, что наша сфера деятельности - плавание для детей - по всем параметрам подпадает под социальное предпринимательство. Мы оформили необходимые документы, нашу организацию включили в региональный реестр.

К счастью, сохранить свой бизнес мы смогли. В нынешнем году приобрели собственное помещение, чтобы сделать там ремонт и потом отказаться от аренды. Средств не хватало, но благодаря поддержке центра нам удалось получить микрофинансовый заем под льготную ставку. А затем мы еще и выиграли социальный грант. Наверное, всех проблем это не решает, но поддержка - действительно существенная.