Коронавирус в Томске 20 декабря 2021 года – заражений 185, выздоровлений 311

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 311 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 44 981, число умерших – 659 (+1 за сутки). Фото: Ксения Высотина

На дату 20 декабря в Томской области общее число заболевших с начала пандемии коронавируса составило 60 159 человек. За сутки было выявлено 185 новых случаев заражения COVID-19, сообщили в региональном оперштабе.

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 311 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 44 981, число умерших – 659 (+1 за сутки).

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 28,9 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,89.

В коечном фонде свободно 28,9 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,89. Графика: Яндекс.ру

Напомним, этот показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен бессрочно. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 392,5. В регионе продолжается вакцинация от коронавируса и гриппа.