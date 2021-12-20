Комплексные услуги: набор для успешного развития томского бизнеса

Старт оказания комплексных услуг в 2021 году для центра «Мой бизнес» и томских предпринимателей стал более чем успешным. Фото: Евгений Тамбовцев

В текущем году центр «Мой бизнес» Томской области впервые запустил новые комплексные меры поддержки для предпринимателей региона. Сюда входят пакеты услуг по разным направлениям, включающие в себя набор инструментов, ориентированных на развитие и популяризацию бизнеса. О том, кто может воспользоваться этими услугами и что они собой представляют, рассказала директор центра «Мой бизнес» Ольга Лапшина.

– Это первый год, когда в Томской области используются такие меры государственной поддержки. Мы только исследуем рынок, смотрим, что востребовано, изучаем своих партнеров. На протяжении первого полугодия мы общались с предпринимателями, делали запросы о том, что им интересно и какие услуги требует их бизнес. Для наших предпринимателей это тоже в новинку, раньше такой истории никогда не было, – говорит Ольга Лапшина.

На основе обратной связи было разработано 18 видов комплексных услуг, воспользоваться которыми предприниматели могут совершенно бесплатно. Среди них – проработка аккаунта в социальной сети Инстаграм, создание бизнес-плана, разработка сайта, «упаковка» бизнеса во франшизу, защита интеллектуальной собственности и так далее.

– Комплексная услуга ориентирована на решение разных задач бизнеса. Это не просто разовый запрос, мы выстраиваем целый план действий и мероприятий, которые необходимо совершить, чтобы достичь итоговой точки, – продолжает наша собеседница.

Директор центра «Мой бизнес» Ольга Лапшина. Фото: Евгений Тамбовцев

Как происходит процедура отбора получателей?

С 22 сентября 2021 года «Фонд развития бизнеса» объявил о начале приема заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства Томской области для получения нового вида поддержки.

Но оказывается, чтобы претендовать на получение комплексных услуг, бизнес должен проходить по определенным критериям. Самое главное: предприниматели должны вести деятельность на территории региона и более одного года. А дальше решение принимается по итогам предварительной оценки автоматической системы на основании данных из открытых источников.

Ольга Лапшина поясняет:

– Есть определенный барьер, необходимо пройти так называемый прескоринг. Система на основе публичных данных о компании (бухгалтерские отчеты, налоги, наличие сайта, аккаунта в Инстаграме и т. д.) делает анализ, после чего выставляется балльная оценка. Максимально можно получить тысячу баллов. В зависимости от набранных баллов компанию помещают в зоны – красную, желтую, зеленую.

Если компания набирает максимальное количество баллов, то ей дают зеленый свет на оказание любой меры поддержки комплексных услуг. В желтой зоне меры поддержки оказывают, но с ограничением (не выдаются микрозаймы или гарантийная поддержка). Но бывает, что даже по первичному анализу у компании выявляются стоп-факторы, из-за которых ее помещают в красную зону и отказывают в оказании комплексных услуг.

– По опыту могу сказать, что за 2021 год процент отказа предпринимателям, обратившимся к нам за помощью, не более 1%. Чаще всего это формально действующий бизнес, либо у компании имеются какие-то критические задолженности, – добавила Ольга Сергеевна.

Какие запросы у томских предпринимателей?

После успешного прохождения прескоринга с предпринимателем заключается соглашение о предоставлении комплексной услуги. На сегодняшний день уже порядка 600 томских представителей МСП воспользовались услугами этого вида господдержки. Отметим: в рамках законодательства можно получить только одну комплексную услугу в год.

По словам директора центра «Мой бизнес», одними из самых востребованных услуг в 2021 году стали оформление товарного знака, защита интеллектуальной собственности, создание фирменного стиля и брендбука компании. Помимо этого, томские компании стали обращаться за помощью в анализе своей финансовой модели.

– Очень была востребована и «упаковка» франшизы, но она была реализована в небольшом количестве, потому что сама услуга – это крупный процесс, который требует глубокого анализа бизнеса и широкого взаимодействия с предпринимателями. У нас на нее с первых дней было подано много заявок, на следующий год посмотрим, можно ли будет ее расширить, – отметила О. Лапшина.

Кроме того, в рамках комплексных услуг организовывают шоп-туры как новую меру поддержки предпринимателей Томской области.

– Томские предприниматели ездят в разные уголки области для знакомства с местными производствами, с местным бизнесом для завязывания связей. Оказывается, для многих городских предпринимателей было большим удивлением, что на территории родного региона производят продукты высочайшего качества и вкуса. Благодаря таким поездкам и наши туристические компании узнают новые места и составляют свои маршруты, чтобы в дальнейшим их с успехом продавать, – добавила Ольга Сергеевна.

Но и о бизнесменах из районов тоже не забыли, для них были открыты бизнес-туры. Предприниматели из муниципалитетов приезжают в Томск, посещают компании по своему профилю, где с ними опытом делятся продвинутые коллеги, рассказывают о том, как правильно выстраивать бизнес, какие возможности для этого существуют, и даже делятся поставщиками и лайфхаками.

На сегодняшний день уже порядка 600 томских представителей МСП воспользовались услугами этого вида господдержки. Фото: Евгений Тамбовцев

– Эффект от подобных туров очень хороший. Благодаря такому обмену опытом многие открывают для себя то, что до этого было неведомо. Таким образом мы повышаем силу нашего региона внутри своих границ. В следующем году продолжим активную работу в этом направлении, – подытожила Ольга Лапшина.

Таким образом, старт оказания комплексных услуг в 2021 году для центра «Мой бизнес» и томских предпринимателей стал более чем успешным. Главное, опыт этого года показал, что действительно нужно для местного бизнеса, а что не работает. Какая-то разовая мера не всегда бывает действительно эффективной, поэтому необходим целый комплекс, чтобы в итоге бизнес почувствовал результат от работы.

В 2022 году центр продолжит оказывать этот вид поддержки. Ряд предпринимателей, не успевших получить квоту на услугу в 2021-м, обязательно ее получат в следующем.