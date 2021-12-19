Большинство родителей в России не намерены проверять QR-код у актеров-аниматоров

За 15-минутный визит Дед Мороз с внучкой споют с ребенком новогоднюю песенку, послушают его стишок и вручат подарок. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мир готовится к встрече Нового года; Томск переливается огнями и гирляндами; родители маленьких томичей ищут актеров, которые готовы исполнить роль Деда Мороза.

В Томске немало агентств, занимающихся организацией праздников, в том числе, новогодних. Редакция «КП-Томск» выяснила примерный уровень цен на приглашение Деда Мороза и Снегурочки на дом.

Так, 15-минутный визит обойдется родителям в сумму от 1 до 2 тысяч рублей. За это время Дед Мороз с внучкой поздравят ребенка, споют с ним новогоднюю песенку, послушают его стишок, вручат подарок.

Продолжительное – до 1 часа – пребывание этих персонажей в вашем доме будут стоить уже от 2500 рублей,

Чем ближе новый год, тем выше стоимость заказа – вполне логично предупреждает один из сайтов по заказу новогодних героев.

В условиях пандемии коронавируса практикуется и удаленное поздравление детей с новым годом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Между тем, некоторые российские родители твердо намерены проверять QR-код у Деда Мороза; в целом спрос на приглашенных аниматоров в семьях в этом году будет низким, выяснил сервис по поиску работы SuperJob.

«В этом году Деда Мороза и Снегурочку собираются позвать в гости только 13% родителей в стране. Каждый третий родитель проверит QR-код у актеров, которые придут поздравить их ребенка с Новым годом», - говорится в сообщении.

35% респондентов намерены справиться с созданием новогоднего настроения у детей своими силами — Деда Мороза сыграет кто-то из родственников или гостей. Каждый третий родитель, принявший участие в опросе, отказался от идеи пригласить актеров в доме, из-за пандемии COVID-19.

Спрос на приглашенных аниматоров в семьях в этом году будет низким, выяснил сервис по поиску работы SuperJob. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

А вот 6% потребуют не просто проконтролируют наличие электронного сертификата, но попросят предоставить свежий ПЦР-тест, подтверждающий отсутствие опасного заболевания.