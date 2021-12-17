Коронавирус в Томске 17 декабря 2021 года – снижение случаев заражения позволило смягчить ограничения перед Новым годом

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 308 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 43 996, число умерших – 656. Фото: Ксения Высотина

На дату 17 декабря в Томской области общее число заболевших с начала пандемии коронавируса составило 59 594 человека. За сутки было выявлено 195 новых случаев заражения COVID-19, сообщили в региональном оперштабе.

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 308 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 43 996, число умерших – 656.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 28,0 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,9.

Коэффициент распространения коронавируса равен 0,9. Графика: Яндекс.ру

Напомним, этот показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора пока продлен бессрочно. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 398,5. В регионе продолжается вакцинация от коронавируса и гриппа. А предприятиям и организациям разрешено проводить Новый год в закрытых помещениях при соблюдении действующих ограничений.

Оперштаб разрешил корпоративы в СИЗах и с соблюдением дистанции

Оперативный штаб по противодействию распространению COVID-19 разрешил проведение новогодних праздников в закрытых помещениях с соблюдением санэпидтребований – использования оборудования для обеззараживания воздуха, дезинфекции помещений, применения СИЗ и соблюдения социальной дистанции.

Как сообщила Алена Левко, замгубернатора по социальной политике, в связи с тем, что в регионе удалось сдержать рост числа заболеваний новой коронавирусной инфекцией, оперштаб принял решение разрешить проведение новогодних мероприятий с обязательным соблюдением санитарных требований.

- Детские праздники, как и в прошлом году, будут проводиться отдельно для каждого класса или группы в детском саду, без присутствия родителей и других законных представителей. При соблюдении этих требований возможна организация новогодних торжеств и в учреждениях дополнительного образования, - отметила Алена Левко.

Она уточнила, что при проведении детских новогодних спектаклей зрительные места могут быть заполнены только на 50% с обязательным соблюдением социальной дистанции.

В Томской области разрешены корпоративы и детские праздники с соблюдением противоэпидемических требований. Фото: сайт мэрии Томска.

В очном режиме по учебным группам разрешены мероприятия для студентов колледжей и техникумов. На развлекательные новогодние мероприятия студенты университетов будут допускаются только при предъявлении документа о вакцинации или перенесенном заболевании.

Проведение новогодних корпоративных праздников для взрослых разрешено при заполнении не более 70% зрительских мест. Персонал заведения, артисты, аниматоры могут предоставлять свои услуги только при наличии у них законченной вакцинации от COVID-19 или перенесенного коронавируса не более полугода назад.

- В преддверии новогодних праздников увеличится поток покупателей в торговых центрах. Мы рекомендовали магазинам для рассредоточения покупателей увеличить время работы торговых объектов вплоть до перевода на круглосуточный режим работы, а также увеличить количество работающих касс. А продовольственные ярмарки проводить с использованием уличных площадей, - заявила вице-губернатор.