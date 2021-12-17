Сколько томичи потратят на новогодний стол в 2021 году

Сэкономить на праздничном столе не получится, так как цены на продукты для новогоднего стола в Томской области выросли по сравнению с ноябрем 2020 года. Фото: Василий Вахрин

Новогодние праздники для большинства россиян – повод хорошо поесть. На праздничном столе традиционными станут оливье, селедка под шубой, мандарины и, конечно же, шампанское. В 2021 году томичам придется пошире раскрывать свои кошельки. Сэкономить на праздничном столе не получится, так как цены на продукты для новогоднего стола в Томской области выросли по сравнению с ноябрем 2020 года. Об этом накануне сообщил Томскстат.

Оливье подорожал

Новогодний оливье подорожал в Томской области с ноября 2020 года по ноябрь 2021-го на 12,14%. Так, салат на семью из четырех человек обойдется томичам в среднем в 359,86 рублей, а год назад он стоил 320,90 рублей.

Более всего в наборе продуктов для оливье подорожали картофель и морковь – на 83,91% и 40,45%, соответственно. Меньше всего рост цен сказался на вареной колбасе (она подорожала на 3,82%), консервированных огурцах и горошке (которые стали дороже на 4%).

Фото: Виктор Гусейнов

Селедка без шубы

Не менее любимая селедка под шубой подорожала еще сильнее, чем популярнейший оливье – сразу на четверть, точнее, на 25,51%. По расчетам Томскстата, в 2021 году салат обойдется нам в 197,76 рублей. На его стоимости сильнее всего сказались те же картофель и морковь. А вот главный ингредиент – селедка – оказался самым устойчивым к ценовым переменам. Сельдь выросла в цене всего на 9,4%.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сколько еще потратим?

Одними салатами сыт не будешь, ведь нужны и другие продукты. Так, стоимость колбасы сырокопченой начинается с 1 240 рублей за килограмм (+10,81% за год), сыр в Томске стоит порядка 486 рублей (+ 6% за год). В 2021 году любителей рыбных деликатесов не подвела лососевая икра, нынче она обойдется томичам в 4 627 рублей (+8,4% за год).

Пройдемся по фруктам и овощам. Из фруктов сейчас самые дешевые яблоки – в среднем 113 рублей за килограмм (-7,93% за год). Свежие огурцы и помидоры стоят по 119 рублей (+30,07%) и 178 рублей (+39,15%), соответственно.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Новогодний бар

Главный атрибут новогоднего стола – шампанское – томичи смогут купить по цене от 376 рублей (+1,78% за год). Те, кто любит крепкие алкогольные напитки, потратятся больше. Бутылка водки 0,5 литра в магазинах стоит в среднем 623 рубля (+5,14% за год), отечественный коньяк – 1 215 рублей (+1,84% за год).

Полуторалитровая бутылка минеральной воды на новогодний стол обойдется в 48 рублей (–0,15% за год), а сладкие газированные напитки стоят от 40 рублей (+4,27% за год).

Пандемия стала одним из главных факторов подорожания продовольствия в мире. Это форс-мажор, который увеличил издержки производителей, изменил маршруты поставок во всем мире. Некоторые эксперты уверены, что как только успокоится эпидемиологическая ситуация, начнет сокращаться инфляция. По оценке Минэкономразвития, годовая инфляция в России уже в ноябре ускорилась до 8,1%.

Ранее, известное агентство Bloomberg включило Россию в список стран, где ситуация с ростом цен на продукты наиболее критична (наряду с Нигерией, Бразилией, Индией и некоторыми другими), а в прошлом году даже был принят закон, который позволил правительству регулировать цены на большой список так называемых «социально значимых» продуктов (мука, сахар, чай, молоко, масло, вермишель, мясо, крупы, некоторые овощи и фрукты).

Ну что тут сказать? Так и живем - ходим с пустыми тележками, ищем «красные» и «желтые» ценники... Будем надеяться, что новый 2022 год будет к нам справедливее.