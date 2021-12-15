Где можно покататься на надувной «ватрушке» в Томске

Что такое тюбинг? Это катание на надувных санках (тюбах) по снегу. В русском языке слово «тюбы» не прижилось, и мы быстро заменили его на более родные «ватрушки», «бублики» и «пончики». Фото: Олег ЗОЛОТО

В этом году в Томск зима пришла довольно быстро - со снежными сугробами, гололедицей и температурой -20 за окном. Но нам повезло, ведь жители южной части России, например, снега почти не видят, поэтому о зимних видах спорта порой даже не задумываются. У нас же в области можно провести выходные на свежем воздухе очень весело. «КП-Томск» собрали для вас список мест, где можно покататься на «ватрушках» в Томске (а если их нет - взять напрокат).

Академпарк (ул. Королева, 11)

Время работы: со понедельника по пятницу трассы для тюбинга работают с 15.00 до 20.00. В выходные - с 10.00 до 20.00.

Стоимость: в будние дни не работает подъемник, поэтому 30 мин на горке с тюбингом на прокат вам обойдется в 150 рублей, а в выходные с подъемником и прокатной «ватрушкой» 30 минут веселья будут стоить 300 рублей.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Трасса 70 (Кузовлевский тракт, 70)

Время работы: с понедельника по воскресенье горка для тюбинга работает круглосуточно.

Стоимость: прокат «ватрушки»-200 рублей, со своей- бесплатно.

Если вам захотелось ранним утром или поздним вечером вспомнить детство и покататься с горки, то заранее можно позвонить и договориться с администрацией о прокате «ватрушки».

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Эдельвейс (находится в окрестностях села Коларово)

Время работы: среда, четверг, пятница с 17.00 до 21.00, выходные - с 10.00 до 21.00

Стоимость: прокат «ватрушки» - 300 рублей 30 минут. Со своей – 200 рублей 30 минут. Но тут есть нюанс- ваш тюбинг обязательно должен быть большого размера, иначе вас на горку не пустят.

Фото: Алексей ФОКИН

Экстрим парк (ул. Сосновая,26)

Время работы: среда-воскресенье с 10.00 до 19.00

Стоимость: прокат «ватрушки»- 200 рублей час. Со своей – 100 рублей час.

Отметим, что многие горки не работают при температуре ниже -20 °С. Поэтому если вам захотелось почувствовать экстрим на морозе, то предварительно нужно позвонить и уточнить режим работы горок.

Катание на "ватрушке" – это отдых, который одинаково подходит взрослым и детям. Но, к сожалению, катание на тюбинге – это один и из самых травмоопасных видов отдыха. В отличие от санок "ватрушки" способны развивать большую скорость и даже закручиваться вокруг своей оси во время спуска. При этом они абсолютно неуправляемы и не оборудованы тормозным устройством. Потому кататься на тюбингах можно только на специально подготовленных трассах.

Так что отдыхающим не стоит забывать о правилах безопасности при катании на надувных санках. Это тот случай, когда здоровье и жизнь катающихся - дело самих катающихся.