Земля для дочери: так где мэр Томска Кляйн нарушил закон?

Фото: Валерий Доронин.

Работа столичных правоохранителей в отношении возможной противоправной деятельности начальника отдела следственного управления СК РФ по Томской области, полковника юстиции Сергея Арефьева и его подчиненных, похоже, набирает обороты.

Если верить инсайдерским источникам (а им приходится верить, поскольку других данных по этой ситуации пока нет), сотрудники центрального аппарата ФСБ, помимо Арефьева, заинтересовались и его «правой рукой» - майором юстиции Ксенией Филипповской, которая как раз и направляла в суд дело Кляйна. Эти же источники указывают на то, что Ксения Васильевна, похоже, была в обиде на городские власти и лично на мэра, которые якобы не дали ей возможность нарушить закон в вопросе, касающемся бизнеса ее родственников… Но эта информация пока из области рабочих версий.

У каждой накладки есть ФИО

А мы снова поговорим о втором эпизоде обвинения по делу Ивана Кляйна: этот эпизод, как рассказал на суде сам мэр, ему «пообещали» правоохранители за отказ от признания вины по ситуации с предпринимателем Ринатом Аминовым. По версии следствия, мэр способствовал покупке земельного участка для своей дочери за цену ниже рыночной, чем нанес ущерб бюджету в размере 180 тыс. рублей (ч. 2 ст. 286 УК РФ - превышение должностных полномочий).

Слово адвокату Ларисе Шейфер:

- Обвинение в продаже земельного участка дочери мэра вне установленной процедуры и по заниженной стоимости строится опять-таки на показаниях бывшего начальника департамента архитектуры и градостроительства Анны Подгорной, которая курировала эти вопросы. Значит, она плохо исполняла свои обязанности?

Опытные чиновники не дадут соврать: «человеческий фактор», «техническая ошибка» - очень удобные формулировки, когда вроде и не виноват никто. Но во втором эпизоде дела Кляйна и у «человеческого фактора», и у «технической ошибки» есть имя и фамилия. В данном случае это Анна Касперович. Она рассказала суду, что поручила подчиненной подготовить заявление о предварительном согласовании земельного участка по ул. Пастера, 44/2, от имени Светланы Кляйн. Правда, Светлана

Ивановна, придя в суд в качестве свидетеля, это опровергла: она лично прошла процедуру подачи заявления в здании мэрии на пр. Ленина, 73.

Адвокат Лариса Шейфер. Фото: Валерий Доронин.

Прозрачная процедура

Могла ли Светлана претендовать на предварительное согласование земельного участка, если его уже готовили к торгам? Этот вопрос не дает покоя обвинению. А вот мнения профессионалов. Алексей Костецкий, бывший в 2016 году начальником департамента правового обеспечения администрации Томска, объяснил суду:

- Даже когда земельный участок готовится к торгам и уже поставлен на кадастровый учет, а гражданин приносит заявление о предварительном согласовании, я не вижу оснований для отказа и препятствий для предоставления ему этого участка. У нас был печальный опыт, когда затраты бюджета были понесены, а 20 участков никак не продавались… Принять решение о продаже земельного участка тому, кто изъявит желание его купить по кадастровой цене (она же, как правило, и рыночная), - это законно.

Да, в результате Светлана Кляйн купила земельный участок на ул. Пастера без торгов. Но извещение о продаже этого участка, как положено, было опубликовано в трех СМИ, и если бы нашелся хоть один желающий на этот «товар», торги обязательно состоялись бы. Другое дело, что участки по ул. Пастера, мягко говоря, особым спросом у покупателей не пользовались, тем более, там нет ни подъездных путей, ни коммуникаций, и попасть на них можно было только через участок соседей.

Не случайно положительное решение о предварительном согласовании было принято и по другим объектам по ул. Пастера - № 36/1 и 38/1. Исходя из логики следствия - тоже «незаконно»?

- Вся процедура от подачи документов до заключения договора о продаже участка Светлане Кляйн была полностью прозрачной и законной, - подтвердил в судебном заседании нынешний и.о. мэра Томска Михаил Ратнер, который долгое время возглавлял департамент недвижимости. - Рыночная стоимость определена независимым оценщиком в 740 тыс. руб., а кадастровая - чуть более 738 тысяч. По ней и продали согласно законодательству.

Кстати, на практике некоторые владельцы участков после покупки начинают судебные тяжбы с мэрией. Например, хозяева участков по ул. Пастера, № 36 и 38, потом подали в суд, в результате цена была снижена более чем в два раза. Сосед Светланы Кляйн, Леонид Быстрицкий, подтвердил, что в итоге он заплатил за свой участок всего 330 тыс. рублей.

Еще и переплатила?

Поскольку обвинение настаивает на ущербе бюджету в сумме 180 тыс. рублей, логично вспомнить, откуда взялась эту цифра. Выяснилось, что правоохранители в рамках следственных действий обратились к профессору Томского госуниверситета, известному специалисту по оценке недвижимости Дмитрию Хлопцову с просьбой оценить участок по ул. Пастера, 44/2. Уважаемый оценщик, не имея никаких документов по участку,

кроме его кадастрового номера, определил примерную стоимость - от 670 тысяч. Следствие потом заказало еще одну экспертизу, но уже у другого оценщика, и тот назвал цену участка в 919 тыс. рублей. Отсюда и разница с ценой, по которой участок был продан. А в суде Д. Хлопцов, уже обладая характеристиками участка Светланы Кляйн (неровный рельеф, отсутствие коммуникаций и подъездных путей), сравнил с аналогами и сделал вывод: «Стоимость этого участка могла быть в интервале от 650 до 700 тыс. рублей».

Получается, не только ущерба городской казне дочь мэра своей покупкой не нанесла, она даже переплатила за землю - от 38 до 88 тыс. рублей. Не думаю, что эта новость очень порадовала сторону обвинения, ведь если нет ущерба, значит, нет и преступления.

Красноречивое молчание

По делу о незаконном предоставлении земельного участка дочери мэра свидетелями обвинения выступает лишь А. Касперович (Подгорная) с бывшей подчиненной. Но какой смысл ей выставлять не только мэра, но и прежде всего себя, как начальника департамента архитектуры и градостроительства, в столь невыгодном свете?

Ситуацию прояснил свидетель Борис Сухушин, он когда-то работал директором МП «Спецавтохозяйство» и знал Анну Касперович достаточно давно. Сухушин рассказал суду, что после освобождения из-под ареста (ее осудили, кстати, за ту же ч. 2. ст. 286 УК РФ) она очень изменилась. «Анна сказала мне при встрече: «Никому этого не пожелаю. Там скажешь все, что и не захочешь сказать». Еще добавила: «Скорее всего, я пойду на сделку со следствием». И заплакала: «Там подпишешь все, что им надо будет».

Интересный штрих к стилю работы томских правоохранителей, не находите? А горожане теряются в догадках: что происходит сейчас в кабинетах местного следкома? СМИ пишут о якобы обнаруженных в сейфах Арефьева, Филипповской, других сотрудников крупных денежных сумм, изъятых в ходе уголовных дел, в том числе и дела Кляйна. Вроде как эти деньги годами не возвращались собственникам и даже не сдавались на хранение в установленном порядке.

Пресс-служба управления СК по Томской области пока никак не прокомментировала эти и другие детали, связанные с арестом полковника Арефьева. Видимо, это именно тот случай, когда молчание красноречивее слов.