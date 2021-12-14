Плюс пятьдесят пространств для отдыха

В российский реестр лучших практик по благоустройству уже включено несколько проектов, которые реализованы в томских городах и селах.

Всего в нынешнем сезоне удалось обустроить 50 общественных территорий во всех муниципальных образованиях региона. В 2021 году на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» в Томской области направлено почти 400 млн рублей.

Замгубернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто отметил: «В этом году благоустроительный сезон у нас стартовал раньше обычного - в мае. Во многом благодаря заранее проведенному голосованию по выбору объектов благоустройства жителями и своевременной разработке проектов».

Основной цикл благоустроительных работ на большинстве объектов завершился еще в сентябре, по графику. До конца осени компании-подрядчики монтировали освещение на нескольких территориях. Теперь перед муниципальными властями поставлена задача качественно содержать преобразившиеся территории в зимний период.

- Сегодня эти объекты выглядят красивыми и ухоженными, однако все общественные пространства, которые обустроены в рамках программы ФКГС, требуется регулярно убирать, следить за их внешним обликом, - считает вице-губернатор. - Это касается не только больших территорий, таких как Лагерный сад и Новособорная площадь, но и малых пространств микрорайонного значения. Ведь самым главным местом отдыха для любого человека является то, которым он пользуется регулярно. Это те парки и скверы, которые расположены непосредственно рядом с нашим жильем.

Проекты - на конкурс Минстроя

Заметим, что оценку благоустроенным пространствам дают не только сами жители, но и федеральные власти. В 2021-м областная межведомственная комиссия по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» отобрала девять территорий для участия в ежегодном конкурсе Министерства строительства и ЖКХ России.

По итогам оценки экспертами они могут войти в «Федеральный реестр лучших практик по благоустройству, реализованных в регионах». Такие примеры уже есть: ранее победителями всероссийского конкурса были признаны пл. Ново-Соборная, Театральный сквер и бульвар «Живая лаборатория» (Томск), территория «ЭкоКедр» (Кедровый), пешеходная зона на пр. Нефтяников (Стрежевой) и другие.

В 2021 году Томск на конкурсе будет представлен двумя объектами: Сквер памяти на пр. Ленина, 42, и сквер по пр. Фрунзе, 174. Стрежевой «делегировал» территории в 5-м и 9-м микрорайонах, где нынче оборудованы детские игровые площадки.

Еще одна представленная на конкурс территория находится в пос. Зональная Станция (Томский район) - это центральная пешеходная аллея по ул. 40 лет Победы и Татьянин сквер.

Также претендуют на звание лучших проекты благоустройства аллеи по ул. Белинского (Колпашево), общественной территории «Центр 1.0» (Кедровый), спортивной площадки в пос. Степановка (Верхнекетский район), сквера на ул. 9 Мая (Асино). Итоги заочного состязания в Минстрое будут подведены в апреле 2022 года.

Планы уже сверстаны

Между тем в городах и районах уже сверстаны планы по формированию комфортной среды на будущий, 2022 год. Скажем, в Томске по результатам голосования запланировано благоустроить 17 общественных пространств на общую сумму более 220 млн рублей.

В разработке проектов этих территорий участвовали профессиональные городские сообщества - архитекторы, сотрудники регионального Центра развития городской среды, частные предприниматели. В список объектов на следующий год вошли более десятка скверов, бульваров и пешеходных зон, рассказал заместитель мэра Томска по благоустройству Вячеслав Черноус.

Самым масштабным является проект благоустройства Буфф-сада. На его реализацию требуется порядка 100 млн рублей. Пока в городе запланировали первый этап благоустройства этого парка - детскую развлекательную зону. А в Сквере Чернобыльцев поменяется трассировка пешеходной зоны, увеличится площадь возле часовни и обновятся зоны отдыха.