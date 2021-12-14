«Сибагро»: Жить, творить и развиваться

«Сибагро» продолжает воплощать в жизнь социальные проекты, в которых участвуют и сами местные жители, от мала до велика.

Благоустраивать общественные пространства, возводить комфортные современные объекты - социальные, спортивные, экологические - жителям помогают не только государственные программы и национальные проекты.

Для крупных предприятия благотворительная поддержка территорий своего присутствия стала одним из важных направлений деятельности.

Для Томского района таким социальным партнером является АО «Сибагро» - крупнейший в нашем регионе аграрный холдинг. Здесь, в предместье областного центра, расположены его производственные мощности - свинокомплекс и птицефабрика, здесь живет большинство сотрудников этих предприятий со своими семьями.

Только за последние три года в помощь и развитие сельских территорий Томского района АО «Сибагро» вложило около 20 млн рублей. Реализованы и продолжают воплощаться в жизнь социальные проекты, в которых охотно участвуют сами местные жители, от мала до велика.

Финансовая поддержка со стороны холдинга является серьезным подспорьем для местных бюджетов, в первую очередь, поселенческих.

Компания оказывает финансовую помощь творческим и спортивным коллективам, разрабатывает проекты по экологическому направлению, устанавливает детские и спортивные площадки, принимает участие в организации праздников, помогает медикам и ветеранам.

Неизменно «Сибагро» откликается на потребности детсадов, тем самым вкладываясь в развитие и образование ребятишек.

Свой главный движущий мотив в «Сибагро» объясняют так: «Мы хотим, чтобы жителям населенных пунктов, в которых находятся наши предприятия, было комфортно жить, творить и развиваться».

Неизменно «Сибагро» откликается на потребности детсадов, вкладывая средства в развитие и образование ребятишек.

К новому качеству жизни

В октябре компания «Сибагро» завершила второй этап строительства многофункциональной спортплощадки в поселке Молодежный. Сами селяне считают: такого спортивного объекта в Томском районе еще не было. На территории появились футбольная, волейбольная, баскетбольная и теннисная площадки (с противоударным покрытием из резиновой крошки), зона для воркаута.

Тренер по настольному теннису Александр Тищенко говорит:

- Приезжали жители ближайших поселков - Заречный, Малиновка, Рассвет и спрашивали: «А можно к вам на площадку?» Нужно! Это центр спортивного досуга для всех, где мы будем растить будущих чемпионов. На олимпийские игры обязательно поедут!

- Мы не надеялись на такое большое футбольное поле, думали, будет маленькое, а это профессиональное, с нужными размерами. Раньше дети ездили заниматься в Малиновку или тренировались в спорткомплексе... А здесь играть можно круглый год, ребята рады, так долго ждали. «Сибагро» осуществило нашу мечту! - поделился тренер по футболу Анатолий Шмелев.

Благодаря поддержке компании у сельчан - маленьких и взрослых - есть возможность активно отдыхать и заниматься спортом.

Жители Молодежного приняли активное участие в конкурсе «Сибагро» на лучшие название и эмблему спортплощадки. Ребята, сами или с помощью родителей и педагогов, рисовали логотипы и писали сочинения, в которых рассказывали о любимых видах спорта. Победители конкурса получили от компании дипломы и подарки - ролики, футбольные мячи, рюкзаки, наборы для бадминтона и спортивные аксессуары.

- Для конкурса я нарисовал футбольное поле, где забиваю голы. На площадку буду приходить с мамой, папой, братом и друзьями из садика. Будем играть в футбол и бадминтон, - рассказал один из юных талантов Демьян Курченко.

В 2022 году компания продолжит обустройство спортплощадки: установит беговую дорожку, а на территории появятся лавочки, урны, навигационные стенды и удобная парковка. Так что вскоре Молодежный сможет принимать даже районные соревнования по разным видам спорта.

Мария Голдовская, заместитель председателя правления АО «Сибагро» по коммуникациям, подчеркивает:

- Спорт и здоровый образ жизни - это часть корпоративных ценностей компании. Поэтому мы стремимся, чтобы и на территориях нашего присутствия у сельчан была возможность активно проводить время всей семьей. В Молодежном сегодня проживают полторы тысячи человек, большая часть из них - сотрудники наших предприятий, свинокомплекса и птицефабрики, а также их дети. Таким образом, компания вносит свой вклад в заботу об их здоровье, долголетии и хорошем настроении, от которых и зависит качество жизни.

- На предприятиях «Сибагро» работает большая часть жителей нашего поселения. Помогает нам компания и в текущих делах (например, зимой выделяет технику для очистки территории от снега), и в массовых мероприятиях, - отмечает глава Малиновского сельского поселения Игорь Сухов. - Зимой уже пятый год проводится турнир «Лига сельского футбола», в нем участвуют ребята от пяти до 18 лет. Не только из Томского района, но и из других тоже, и даже соседи приезжают - новосибирцы, кемеровчане…

Оставить за собой зеленый след

Для эффективно работающей компании свойственна устремленность в будущее, а будущее всегда связано с подрастающим поколением. Не случайно одним из основных направлений стала поддержка экологического воспитания детей в рамках корпоративного проекта «Переходим на зеленое».

С 2017 года проект реализуется в 11 дошкольных учреждениях Сибири и Урала, в том числе в четырех садиках Томского района, в каждом из которых обустроена экологическая площадка. Всего за четыре года «перешли на зеленое» более 700 дошколят и их родителей из детских садов Светлого, Копылова, Рассвета и Молодежного.

В 2021 году у «зеленого» проекта уже появились первые выпускники, в том числе почти сотня ребятишек из детсада поселка Светлый. Минувшей весной для будущих первоклашек АО «Сибагро» организовало акцию по высадке деревьев.

- В экологическом проекте компании мы уже пятый год, - поясняет Ольга Алексеева, заведующая детсадом № 3 пос. Светлый. - Началось все с огородов и метеостанций. В метеостанции на открытом воздухе есть оборудование, позволяющее наблюдать за природой, есть солнечные часы, которые дети настраивают самостоятельно по компасу. Все, что они узнают, фиксируют в дневниках. Они следят за погодой и наблюдают, как влияют природные явления на растения: когда пробивается трава, почему опадают листья. В огородах ребятишки следят за развитием растений от семян и росточков до сбора урожая. Мы придумали такую акцию: когда созревают овощи, наш «экологический дозор» их собирает, а выращенный урожай приносим пожилым людям. Все это стало возможным благодаря оборудованию, которое «Сибагро» подарило детсаду.

Еще одно важное направление - развитие спорта в дошкольных учреждениях района. Только за последние три года за счет холдинга при детсадах было установлено пять полностью оборудованных спортплощадок на открытом воздухе. Помогает компания и в обустройстве спортивных залов в самих садиках.

- Мы около пяти лет работаем по оснащению нашего детского сада в спортивном направлении. За это время «Сибагро» помогла укомплектовать спортзал тренажерами и гимнастическими комплексами, приобрести мебель и мелкий инвентарь. Уличное эстафетное поле оснащено разными спортивными модулями, там есть лесенки, «шагалки» и другие элементы, - рассказывает Ярослава Фатеева, заведующая детсадом села Октябрьское. - С лета 2020 года мы совместно реализуем интересный проект в рамках футбольного направления. Возле детсада спланировано игровое поле, установлены ворота, трибуны с лавочками, ограждения... Кстати, футбол теперь введен в систему дополнительного образования.

Благоустраивать территорию жителям пригородных поселков тоже всегда помогает социальный партнер.

Строить, сохранять и улучшать

Даже небольшие преобразования к лучшему на селе всегда заметны каждому. Например, в 2018-м «Сибагро»» облагородило и преобразило природный родник в пос. Светлый. Работы были выполнены в рамках экологического проекта «Переходим на зеленое». Местность вокруг источника стала уютной, красивой, а местные жители с удовольствием пьют чистую воду. Кстати, с тех пор компания регулярно обновляет благоустройство, вместе со светленцами проводит субботники.

- Мы видим свою задачу не только в том, чтобы дарить новые площадки и зоны отдыха, улучшающие жизнь поселков, но и поддерживать их в хорошем состоянии. Стараемся каждый год добавлять что-то новое. И очень рады, что наши инициативы находят отклик и поддержку не только у сотрудников компании, но и у самих селян, - говорит Мария Голдовская.

Не так давно вместе с жителями пос. Заречный сотрудники «Сибагро» благоустроили детскую площадку. Пространство для игр и развлечений, которое компания подарила жителям в 2018 году, стало любимым местом для детей. Поэтому нынче обновлять площадку вышли все: и мамы, и дети-старшеклассники, и малыши, и представители совета ветеранов. Сообща убрали мусор, скосили траву, покрасили 50-метровый забор и лавочки, а еще добавили новый элемент - диван-качели.

В целом же за последние четыре года детские площадки были установлены в Рассвете, Молодежном, Заречном, а спортивные элементы и игровые комплексы на открытом воздухе появились в детсадах поселков Октябрьский, Светлый, Малиновка, Молодежный и Копылово. Вот так, совместно с жителями Томского района, «Сибагро» помогает делать территорию поселений более комфортной, и люди откликаются на это с благодарностью.